Кандидат экономических наук пошел на отчаянный шаг из-за Кивы (видео)

Кандидат экономических наук из Черкасс Иван Подолян сжег свой диплом о получении научной степени из-за того, что нардеп Илья Кива стал кандидатом наук.

Соответствующее видео с уничтожением соответствующего свидетельства Подолян опубликовал в Facebook.

"Мне противно оставаться, даже формально, частью сообщества, которое окончательно осквернило себя, демонстративно отказавшись держать стандарты качества, без которых наука не имеет смысла", - написал он.

На видно, как он поджигает свидетельство, и оно сгорает полностью, до пепла.

Как сообщал "Телеграф", 26 апреля Кива защитил свою научную диссертацию в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины. Присвоение политику степени кандидата наук вызвала негативную реакцию в соцсетях. В ходе защиты Кива не смог ответить на некоторые вопросы членов комиссии. Несмотря на это, все 13 членов комиссии единогласно проголосовали "за". Бывшая министр Минобразования и науки Украины Анна Новосад уже выразила мнение, что Кива может лишиться ученой степени. Такое решение возмутило научную общественность - кандидат медицинских наук Александр Ябчанка также сжег свой диплом и потребовал лишить его научной степени, а нардеп "Евросолидарности" Владимир Арьев покинул аспирантуру. Но Киву такой резонанс не смутил и он заявил, что хочет быть героем для своего сына.