"Таких трутнев под МВД много лазит": Кива разозлился на советника Авакова из-за своей диссертации

Советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко высказал мнение, что нардеп от ОПЗЖ Илья Кива будет отправлен на повторную защиту его диссертации.
Сам Кива в ответ разразился шквалом критики в адрес Мартыненко и назвал того "трутнем".
Ответ нардепа был размещен в комментариях под соответствующей записью советника министра в Фейсбук.
В настоящее время комментарии к этой записи закрыты, но скриншот сообщения Кивы был обнародован в сети телеграм-каналом PavlovskyNews.
"Тебе сложно это понять, но постарайся напрячься и подумать, что ты будешь делать, когда окажешься вне МВД", - написал Кива.
Как сообщалось ранее, Кива защитил свою научную диссертацию 26 апреля.
Позже журналисты выявили, что в его работе были использованы ссылки на несуществующие источники и поддельные справки.