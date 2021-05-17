"Таких трутнев под МВД много лазит": Кива разозлился на советника Авакова из-за своей диссертации

Советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко высказал мнение, что нардеп от ОПЗЖ Илья Кива будет отправлен на повторную защиту его диссертации.

Сам Кива в ответ разразился шквалом критики в адрес Мартыненко и назвал того "трутнем".

Ответ нардепа был размещен в комментариях под соответствующей записью советника министра в Фейсбук.

В настоящее время комментарии к этой записи закрыты, но скриншот сообщения Кивы был обнародован в сети телеграм-каналом PavlovskyNews.

"Тебе сложно это понять, но постарайся напрячься и подумать, что ты будешь делать, когда окажешься вне МВД", - написал Кива.

Как сообщалось ранее, Кива защитил свою научную диссертацию 26 апреля.

Позже журналисты выявили, что в его работе были использованы ссылки на несуществующие источники и поддельные справки.