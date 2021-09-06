Укр

Депутатов особо не спрашивают: в "Слуге народа" признались, как ОП продавливает через Раду нужны назначения

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Решение о назначении министров принимают в Офисе президента Новость обновлена 06 сентября 2021, 14:18
Решение о назначении министров принимают в Офисе президента

В Кабинете министров Украины этой осенью может произойти ряд кадровых ротаций

Депутаты "Слуги народа" никак не влияют на кадровые назначения в Кабинете министров Украины, ведь все зависит от Офиса президента.

Об этом "Телеграфу" рассказал один из нардепов политической партии "Слуга народа".

По его словам, о заседании фракций сообщают за день или два до того, как они должны произойти.

Депутаты "Слуги народа" не могут самостоятельно предлагать кандидатов на увольнение, а лишь получают готовый список претендентов на потерю должности.

Депутатам объясняют это тем образом, что им нужно победить выборы в президенты и только тогда они смогут решать, кого увольнять.

"Пока вы пришли на имени Владимира Александровича, просто соглашайтесь с тем, что предлагает Офис президента", — говорят депутатам "Слуги народа".

Также нардеп рассказал, что в Кабмине предварительно держат наготове заявления на увольнения министров, ведь если с Офиса президента поступит приказ кого-то отстранить от должности, то это можно будет быстро сделать.

По словам нардепа, именно так и случилось с эксминистром инфраструктуры Владиславом Криклием, которого уволили якобы "по собственному желанию".

"Ему прямо сказали, что" ты, конечно, справлялся, но нам просто нужно что-то изменить". Таких формулировок обычно хватает", — подытожил нардеп.

Ранее "Телеграф" сообщал, что съезд партии Владимира Зеленского, на котором озвучат кандидатов на довыборы в парламент в Черкасской и Херсонской областях запланировали на 6 сентября, однако еще в августе было известно о двух предендентов на кресло нынешнего главы Черкасской облгосадминистрации Александра Скичко.

Также мы писали, что хоть новый глава МВД Денис Монастырский и освобождает людей бывшего министра Арсена Авакова, вскоре он и сам может покинуть свой пост.

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