Недобиті політичні залишки: Зеленський натякнув на швидкий "струс" Кабміну

Зеленський натякнув, що деякі міністри не справляються з обов’язками.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає нинішній Кабмін "початком ідеального еволюційного уряду", проте натякнув на те, що в його складі відбудуться зміни.

Про це він розповів в інтерв’ю каналу " Інтер ".

Він заявив, що зараз в Україні "уряд технократів", але не став заперечувати, що в країні є "деякі менеджери", яким потрібно багато часу для підготовки.

"У нас немає на це часу", — сказав він.

Зеленський також зазначив, що не бачить сенсу обговорювати розпуск Верховної Ради, якщо нардепи роблять свою роботу, а не "воюють з президентом". Разом з тим, він зазначив, що монобольшінство в парламенті знаходиться під тиском.

"Недобиті політичні залишки будуть розгойдувати човен. Якщо монобольшінство витримає — все буде нормально, будуть прийняті рішення. Якщо монобольшінство буде слабким ... Так, двері нашої команди були відкриті", — сказав він, додавши, що ці "двері" відкриті, як на вхід, так і на вихід.

Як раніше писав "Телеграф", в ОПУ раніше розповіли, що незабаром можлива відставка всього Кабміну разом з прем’єром Денисом Шмигаль.