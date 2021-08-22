Рус

Недобиті політичні залишки: Зеленський натякнув на швидкий "струс" Кабміну

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
Читати російською
Автор
51
Недобиті політичні залишки: Зеленський натякнув на швидкий "струс" Кабміну Новина оновлена 22 серпня 2021, 22:51
Володимир Зеленський

Зеленський натякнув, що деякі міністри не справляються з обов’язками.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає нинішній Кабмін "початком ідеального еволюційного уряду", проте натякнув на те, що в його складі відбудуться зміни.

Про це він розповів в інтерв’ю каналу " Інтер ".

Він заявив, що зараз в Україні "уряд технократів", але не став заперечувати, що в країні є "деякі менеджери", яким потрібно багато часу для підготовки.

"У нас немає на це часу", — сказав він.

Зеленський також зазначив, що не бачить сенсу обговорювати розпуск Верховної Ради, якщо нардепи роблять свою роботу, а не "воюють з президентом". Разом з тим, він зазначив, що монобольшінство в парламенті знаходиться під тиском.

"Недобиті політичні залишки будуть розгойдувати човен. Якщо монобольшінство витримає — все буде нормально, будуть прийняті рішення. Якщо монобольшінство буде слабким ... Так, двері нашої команди були відкриті", — сказав він, додавши, що ці "двері" відкриті, як на вхід, так і на вихід.

Як раніше писав "Телеграф", в ОПУ раніше розповіли, що незабаром можлива відставка всього Кабміну разом з прем’єром Денисом Шмигаль.

Надії Зеленського зазнали краху: генерал зробив висновки з візиту Меркель в Україну
Політика
Надії Зеленського зазнали краху: генерал зробив висновки з візиту Меркель в Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Надії Зеленського зазнали краху: генерал зробив висновки з візиту Меркель в Україну
Надії Зеленського зазнали краху: генерал зробив висновки з візиту Меркель в Україну
Дата публікації
Категорія
Головні події тижня: санкції проти Гужви і Шарія, Меркель зустрілася із Зеленським, Варфоломій відвідав Київ
Головні події тижня: санкції проти Гужви і Шарія, Меркель зустрілася із Зеленським, Варфоломій відвідав Київ
Дата публікації
Категорія
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Дата публікації
Категорія
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Дата публікації
Категорія
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Дата публікації
Категорія
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"