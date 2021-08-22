Укр

Недобитые политические остатки: Зеленский намекнул на скорую "встряску" Кабмина

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Недобитые политические остатки: Зеленский намекнул на скорую "встряску" Кабмина Новость обновлена 22 августа 2021, 22:51
Владимир Зеленский

Зеленский намекнул, что некоторые министры не справляются с обязательствами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает нынешний Кабмин "началом идеального эволюционного правительства", однако намекнул на то, что в его составе произойдут изменения.

Об этом он рассказал в интервью каналу "Интер".

Он заявил, что сейчас в Украине "правительство технократов", но не стал отрицать, что в стране есть "некоторые менеджеры", которым нужно много времени для подготовки.

"У нас нет на это время", — сказал он.

Зеленский также отметил, что не видит смысла обсуждать роспуск Верховной Рады, если нардепы делают свою работу, а не "воюют с президентом". Вместе с тем, он указал, что монобольшинство в парламенте находится под давлением.

"Недобитые политические остатки будут раскачивать лодку. Если монобольшинство выдержит – все будет нормально, будут приняты решения. Если монобольшинство будет слабым… Да, двери нашей команды были открыты", — сказал он, добавив, что эти "двери" открыты, как на вход, так и на выход.

Как ранее писал "Телеграф", в ОПУ ранее рассказали, что вскоре возможна отставка всего Кабмина вместе с премьером Денисом Шмыгалем.

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