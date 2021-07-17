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Под раздачу может попасть и Шмыгаль: Кабмин ждет волна чисток

Под раздачу может попасть и Шмыгаль: Кабмин ждет волна чисток
Обновлено 16:13 Сегодня Телеграф

В "Слуге народа" не исключают, что в скором времени Кабмин Украины уйдет в отставку. 

Об этом рассказали "Телеграфу" источники в этой фракции. 

В частности, собеседники указали, что уже осенью будет рассмотрена отставка министров юстиции Дениса Малюськи, культуры Александра Ткаченко и обороны Андрея Тарана.    

По данным источника из окружения Владимира Зеленского, президенту надоело, что Таран находится в состоянии длительного конфликта с главой Генштаба Русланом Хомчаком и уже длительное время не разговаривают друг с другом. 

Он не исключил, что нардеп "СН" Ирина Верещук может получить пост министра, но добавил, что она лишь одна из возможных кандидатур. 

Дениса Монастырского, недавно сменившего Арсена Авакова на посту главы МВД, тоже назвали временным министром. 

Собеседники "Телеграфа" в ОПУ подтвердили информацию о том, что отставки министров будут, но указали, что возможно это коснется всего Кабмина, включая премьера Дениса Шмыгаля. 

Напомним, источники также рассказали "Телеграфу", кто может сменить Шмыгаля на посту премьера, если дело дойдет до его отставки.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 270

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Кабмин, Александр Ткаченко, Андрей Таран, Денис Шмыгаль, Денис Малюська.
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