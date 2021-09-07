Чистка Кабмина: "Слуги" определились, кого хотят выкинуть из министерских кресел — слово за Банковой

"Телеграф" выяснил, кто из украинских министров в ближайшее время может лишиться своих постов

Уже на следующей сессионной неделе Верховная Рада Украины может уволить сразу нескольких министров. Причём по словам нескольких источников "Телеграфа", первым на выход отправится министр обороны Андрей Таран. Именно к нему больше всего претензий как среди парламентариев, так и у Офиса президента. Возможные перестановки в Кабмине стали одной из самых обсуждаемых тем украинского политикума и именно ей мы посвятим очередной материал.

Старт активному размышлению насчет будущих перестановок в правительстве фактически дал президент Владимир Зеленский в одном из недавних интервью. Гарант не озвучил никаких конкретных фамилий, но дал понять — изменения точно будут. Отставки анонсировал и спикер парламента Дмитрий Разумков. Многое в этом контексте, как ранее говорили депутаты, зависело от поездки президента в США.

Уже в беседах с "Телеграфом" несколько депутатов фракции "Слуга народа" на условиях анонимности рассказали, что одним из основных кандидатов на выход является министр обороны Андрей Таран.

Министр обороны Украины Андрей Таран

"Он вообще не отчитывается перед парламентом, не приходит на оборонный комитет. Инвентаризацию армии не производит. И главное: не может привести армию к стандартам НАТО. У него советское представление об этом. Мы спрашиваем: "как вы видите реформирование армии, как хотите разбираться с очередями на жилье военнослужащих?" Но он год не может представить свою стратегию", — так комментирует источник во фракции главные претензии к Тарану.

Однако, по словам депутата, выбор кандидатуры осуществляет лично президент и нардепам ещё не представили список претендентов на пост министра обороны.

Среди номинантов "на вылет" также министры социальной политики Марина Лазебная и, как ранее писало наше издание, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная

К Лазебной, говорят нардепы, есть претензии касательно сотрудничества с парламентом и вопросы по выплате пенсий. Уруским, по словам депутатов, давно недовольны в Офисе президента. Также, в список кандидатов на отставку вновь вернулся министр культуры Александр Ткаченко.

"Им тоже недовольны в ОП. Есть и имиджевые вопросы, и финансовые, и его связь с Игорем Коломойским. Но он точно не в первой тройке кандидатов на отставку", — комментирует "Телеграфу" источник во фракции.

Как рассказал нашему изданию глава фракции Давид Арахамия, список кандидатов на отставку представят публично уже скоро, Кабмин точно покинут 3-4 действующих министра.

"Мы сейчас коллегиально готовим шорт-лист с Офисом президента, в процесс также включен и премьер-министр. Потом решение будет принимать фракция", — сказал Арахамия.

По информации "Телеграфа", в среду, 8 сентября, должно было состояться заседание фракции в стенах парламента, на котором как раз и должны были обсуждать кадровые вопросы. Но позже заседание отменили, поскольку не определились финальные претендентов на вакантные должности.

"Но в нашей фракции все быстро меняется. Возможно, уже утром снова назначат заседание, потому что с фракцией точно планируют обсудить кандидатуры министров, но предлагать свои кандидатуры точно не дадут", — резюмировал собеседник в партии "Слуга народа".