Банковая продолжает наживать врагов: готовит ли Аваков удар по Зеленскому и о чем говорят кадровые чистки в МВД

В четверг, 5 августа, появилась информация, что глава Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко подал в отставку. В главке ее опровергли, но тенденция "зачистки" кадров Арсена Авакова, уволенного в июле с поста министра МВД, прослеживается. Свои посты уже оставили замминистра МВД Антон Геращенко, советник бывшего главы МВД Зорян Шкиряк.

В среду, 4 августа, представители Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) объявили о подозрении в совершении преступления председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну. В тот же день Товмасяна, которого связывают с Аваковым, сняли с поста главы фракции "Слуги народа" в облсовете.

Ситуацию для "Телеграфа" прокомментировал директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев.

"С должности первого заместителя министра внутренних дел Украины убрали Сергея Ярового, который продержался на своем месте семь лет. Потом были Шкиряк, Геращенко. Теперь – странная история с Крищенко. Кого бы не назначали на освободившиеся посты (даже если Крищенко останется), эти люди будут намного ближе и чутче к Банковой, чем их предшественники. Сюда же можно добавить чистку в Харькове – и в облсовете, и касательно представителей Нацкорпуса. Всё складывается в один пазл, – уверен эксперт. – Таким образом происходит минимизация возможностей Авакова влиять не только на положение дел в МВД, но и в целом на ситуацию в стране. Ведь помимо колоссальных ресурсов МВД у Авакова было еще и влияние на улицу. А украинская политика в последнее время без фактора улицы не делается. И фобия улицы никуда не исчезла у обитателей Банковой".

Андрей Золотарев не исключает, что Аваков с имеющими у него оставшимися возможностями может сыграть против президента и Банковой.

"На чьей стороне? Пока сложно сказать. Вместе со спикером Разумковым? Это пока из разряда прикладной конспирологии. Констатировать же можно, что Банковая продолжает наживать врагов. И, судя по всему, не замечает, как зреют гроздья гнева. Социология же показывает, что электоральные настроения пришли в движение. Не в пользу партии власти и президента. Люди ищут того, кто может придать протестующим субъектность. Кто, условно говоря, поведет их. Это не обязательно будут политики из топов. Но кто-то точно будет Процесс уже пошел", – резюмирует политолог.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что Арсен Аваков, который 15 июля ушел с поста министра внутренних дел Украины, осенью может вернуться в Кабмин.

Как говорят источники "Телеграфа", с началом новой сессии в Кабмине пройдет волна отставок.