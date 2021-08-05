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Андрей Крищенко остаётся начальником полиции Киева - пресс-служба главка

Андрей Крищенко остаётся начальником полиции Киева - пресс-служба главка
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф Facebook

Спикер Национальной полиции Киева Юлия Гирдвилис в телефонном разговоре прокомментировала "Телеграфу" слухи про отставку главы Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрея Крищенко.

По ее словам, информация не соответствует действительности.

" Сегодня глава Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко находится на посту, полиция работает в штатном режиме", - сказала спикер. 

Информация о возможной отставке появилась в СМИ 5 августа. 

Сам руководитель Нацполиции столицы информацию о своем увольнении не комментировал. 

Ранее "Телеграф" писал о масштабной смене руководства сразу в нескольких силовых ведомствах. Так, вместо Антона Геращенко на посту замминистра МВД будут Мэри Акопян и Богдан Драпятый. 

Также свой пост покинул советник бывшего министра Арсена Авакова Зорян Шкиряк.  

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Киев, Андрей Крищенко, Национальная полиция, Юлия Гвирдилис.
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