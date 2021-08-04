Геращенко уволили с поста замглавы МВД: в его кресло посадят сразу двоих

Правительство в среду, 4 августа, произвело несколько кадровых ротаций. Одна из самых обсуждаемых - увольнение Антона Геращенко с должности заместителя Министра внутренних дел Украины.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале.

По его информации, на данном посту Геращенко сменят директор Департамента международного сотрудничества и евроинтеграции Мэри Акопян и руководитель секретариата комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Богдан Драпятый.

Данные назначения не стали неожиданными, так как оба чиновника ранее работали вместе с нынешним главой МВД Денисом Монастырским. Тот пришел на смену министру Арсену Авакову, которого уволили с занимаемой должности 13 июля спустя 7 лет у руля.

Свою отставку Антон Геращенко пока не прокомментировал.

Напомним, что в марте 2014 года он стал внештатным советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, а в ноябре того же года его избрали нардепом от Народного фронта. Два года назад Антон Геращенко сел в кресло замглавы МВД и до недавних пор отвечал за координацию законодательного обеспечения деятельности МВД, взаимодействие с ВРУ и общение со СМИ.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что советник бывшего главы МВД Арсена Авакова Зорян Шкиряк решил покинуть свой пост.