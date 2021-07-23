"Ухожу с гордо поднятой головой": в МВД произошло еще одно громкое увольнение

Советник бывшего главы МВД Арсена Авакова Зорян Шкиряк решил покинуть свой пост.

Об этом он написал в своем Фейсбук.

"Ни о чем не жалею. А ухожу с гордо поднятой головой, прямо и честно глядя в глаза всем людям без исключения", - написал он.

Он пожелал новому главе МВД Денису Монастырскому "держать заданный вектор" и соблюдать принципы патриотизма и деполитизации правоохранительных органов.

Шкиряк добавил, что планирует сделать "паузу" и уделить время своим родным и близким.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада отправила Авакова в отставку 15 июля. За это проголосовали 291 нардеп.

На следующий день, 16 июля, на его место был назначен глава правоохранительного комитета Украины Денис Монастырский.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Монастырский пока исчезнет из публичного поля, чтобы лучше ознакомиться с новыми задачами.