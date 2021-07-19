В "Слуге народа" рассказали о планах нового главы МВД Монастырского

Новоиспеченный министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, который сменил на данном посту Арсена Авакова, хочет исчезнуть из информационного поля. Впрочем, всего на месяц и лишь для того, чтобы как можно лучше ознакомиться с новыми задачами.

О желании главы МВД рассказал на телеканале "Украина 24" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, на Монастырского можно возлагать большие надежды с учетом того, как он справлялся на предыдущем месте. Теперешний министр был главой парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности - одного из самых сложных в Раде. Теперь же, по словам Арахамии, у чиновника есть много интересных идей и концепций, которые он будет воплощать в жизнь.

"Но он решил, сегодня мне сказал, условно, на месяц исчезнуть из инфополя для того, чтобы, во-первых, провести аудит того, что есть, какие есть наработки, и выйти через месяц с пресс-конференцией, где он всем расскажет, чем будет заниматься", - говорит Арахамия.

Напомним, в пятницу, 16 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение главы правоохранительного комитета ВР, представителя фракции "Слуга народа" Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. Решение поддержал 271 нардеп. Эксперты проанализировали для "Телеграфа" изменения в МВД и проблемы, которые придется решать новому главе министерства.