Рулить будут Ермак и Татаров: что говорят эксперты о назначении Монастырского в МВД

В пятницу, 16 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение главы правоохранительного комитета ВР, представителя фракции "Слуга народа" Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. Решение поддержали 271 нардеп.

Ранее, во вторник, 13 июля после семи лет на посту главы МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку. В четверг, 15 июля, его отставку поддержали.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" изменения в МВД и проблемы, которые придется решать новому главе министерства.

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов считает, что назначение нардепа от "Слуги народа" главой МВД приведет к тому, что Офис президента (ОП) возьмет данное министерство под фактически полный свой контроль.

"Не согласен с теми, кто считает, что Монастырский – это "человек Авакова", через которого тот продолжит контролировать министерство. Как показывает практика, "свои" люди после отставок тех, "чьими" они якобы являлись, быстро становятся "чужими". Наглядный пример – бывший глава ОП Андрей Богдан. Считалось, что он контролирует чуть ли не треть "слуг", множество чиновников. Но оказалось, что преданных ему людей не так много. Думаю, аналогичная ситуация будет и с "царством" МВД. Не Аваков через Монастырского, а ОП через Монастырского станет контролировать данное министерство, – прогнозирует Александр Леонов. – Причем есть опасения, что фактически прямой контроль над МВД получит замруководителя Офиса президента Татаров. Довольно контраверсийная фигура, к которой есть немало вопрос у активистов".

По мнению эксперта, вряд ли стоит ожидать кардинальных реформ в МВД. Хоть ходят слухи, что из подчинения данного министерства хотят вывести Нацгвардию и Госпогранслужбу.

"Думаю, основная цель этих кадровых ходов – желание президент Зеленского получить подконтрольного ему министра внутренних дел. Осенью прогнозируются широкомасштабные акции протеста – на фоне ухудшения экономической ситуации, налогового давления, попыток протащить в украинское законодательство опасные моменты, связанные с ОРДЛО. И Зеленскому нужно быть уверенным, что МВД выполнит всё для защиты его власти", – отмечает Александр Леонов.

При этом, подчеркивает он, задачи и проблемы, которые стояли перед МВД еще при Авакове, никуда не делись. Это и участившиеся случая нарушения прав человека правоохранителями, и "зависшие" резонансные дела (то же дело Шеремета), и неспособность стражей порядка привлечь к ответственности тех же "слуг народа".

"Монастырскому придется непросто, – уверен Александр Леонов. – Надо будет установить управляемость министерством, где Аваков за семь лет пустил серьезные корни. И где осталось немало его людей. Не факт, что будут лояльны к новому министру. Впрочем, как я отмечал выше, "свои" люди далеко не всегда таковыми являются. Посмотрим, как справится с первой задачей – налаживание управления МВД – новый министр. Времени на раскачку у него практически нет. Осень обещает быть жаркой. Да и оставшаяся часть лета вряд ли будет спокойной".

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько обращает внимание: Монастырский в своей речи перед голосованием в парламенте подчеркивал, что является человеком президента.

"Так Монастырский дал понять, что будет руководить ведомством, согласовывая всё с Банковой, – считает эксперт. – Можно даже предположить, что де-факто МВД руководить будут Ермак с Татаровым, а Монастырский станет лишь номинальным министром".

Владимир Манько отмечает, что Аваков ушел с должности, не отчитавшись за 7 лет своего руководства. Причем руководства реального, а не номинального.

"В самом начале работы Авакова, когда начинали создавать Нацполицию, он неоднократно говорил, что главная его цель – поднять доверие граждан к правоохранителям. С этой задачей он, как по мне, так и не справился. Возможно, именно поэтому и не отчитывался. По идее, Аваков должен был как эстафету передать эти цели Монастырскому. Но он этого не сделал. Возможно, понимая: шансов, что люди вдруг станут доверять полиции, не видя реальных изменений в ее деятельности, очень мало. А, быть может, осознавая, что на Банковой свои виды на МВД – добиться беспрекословного лояльности для выполнения указаний, учитывая возможные протесты недовольных граждан осенью этого года".

Как сообщал "Телеграф", Монастырский ранее уже успел отличиться, похвалив диссертацию депутата ОПЗЖ Ильи Кивы.

Ранее его называли в СМИ "человеком Авакова", однако в последнее время он находится в орбите главы Офиса президента Андрея Ермака.

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно проанализировала для "Телеграфа" кто выиграл от отставки Авакова и чего дальше ждать от экс-министра.