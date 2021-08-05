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Начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку
Обновлено 12:49 Сегодня Телеграф Фото: Facebook/Андрей Крищенко

Глава Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко в четверг, 5 августа, подал в отставку. 

Об этом "Телеграфу" сообщил источник в правоохранительных органах.

Со слов источника стало известно, что Крищенко решил покинуть занимаемую им должность и уже написал заявление об отставке.

При этом о причинах такого решения он не сообщал.

Отметим, что Андрей Крищенко был начальником полиции Киева на протяжении шести лет. Эту должность он занял в декабре 2015 года. Также Крищенко был заместителем главы Национальной полиции Украины,  а до этого возглавлял Главное управление внутренних дел города Харькова.

На данный момент публичного комментария о своем решении сам Крищенко не давал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Антона Геращенко уволили с должности заместителя Министра внутренних дел Украины. В его кресло посадят сразу двоих.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по теме:

Отставка, Андрей Крищенко, Заявление на увольнение, Национальная полиция Киева.
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