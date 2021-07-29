Зеленский сменил "верхушку" украинской армии - кто занял должности (инфографика)

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в рядах Вооруженных сил страны, в частности сменил главнокомандующего ВСУ. Новым руководителем назначили генерал-майора Валерия Залужного.

"Телеграф" подготовил инфографику по новым назначениям в руководстве Вооруженных сил.

Кроме главнокомандующего ВСУ, произошла замена начальника генерального штаба Вооруженных сил. Новым главой Генштаба стал Сергей Шаптала, который получил звание Героя Украины в 2015 году. Также на посту командующего Операцией объединенных сил вместо Владимира Кравченко теперь генерал-лейтенант Александр Павлюк. Ранее он возглавлял украинскую миротворческую миссию в Косово, и с 2020 года руководил подготовкой Командования сухопутных войск ВСУ.

Главой Службы внешней разведки Украины назначен Александр Литвиненко, который сменил на этом посту Валерия Кондратюка. Ранее Литвиненко был замсекретаря Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) и возглавлял Национальный институт стратегических исследований.

Еще одно назначение пока остается неизвестным. 28 июля Зеленский уволил командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Евгения Мойсюка. Имя нового главы неизвестно.

Под "чистку" от президента попали не только Вооруженные силы Украины, но и Служба безопасности. "Телеграф" публиковал список четырех руководителей СБУ, которых уволил Зеленский.