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Зеленский сменил "верхушку" украинской армии - кто занял должности (инфографика)

Зеленский сменил "верхушку" украинской армии - кто занял должности (инфографика)
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в рядах Вооруженных сил страны, в частности сменил главнокомандующего ВСУ. Новым руководителем назначили генерал-майора Валерия Залужного. 

"Телеграф" подготовил инфографику по новым назначениям в руководстве Вооруженных сил. 

кадровые перестановки ВСУ

Кроме главнокомандующего ВСУ, произошла замена начальника генерального штаба Вооруженных сил. Новым главой Генштаба стал Сергей Шаптала, который получил звание Героя Украины в 2015 году. Также на посту командующего Операцией объединенных сил вместо Владимира Кравченко теперь генерал-лейтенант Александр Павлюк. Ранее он возглавлял украинскую миротворческую миссию в Косово, и с 2020 года руководил подготовкой Командования сухопутных войск ВСУ.

Главой Службы внешней разведки Украины назначен Александр Литвиненко, который сменил на этом посту Валерия Кондратюка. Ранее Литвиненко был замсекретаря Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) и возглавлял Национальный институт стратегических исследований. 

Еще одно назначение пока остается неизвестным. 28 июля Зеленский уволил командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Евгения Мойсюка. Имя нового главы неизвестно. 

"Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины

Под "чистку" от президента попали не только Вооруженные силы Украины, но и Служба безопасности. "Телеграф" публиковал список четырех руководителей СБУ, которых уволил Зеленский. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

ВСУ, Генштаб, Александр Литвиненко, Владимир Зеленский, ООС, Валерий Залужный, Сергей Шаптала, Александр Павлюк.
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