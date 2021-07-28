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"Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины

"Шараханье из стороны в сторону": генерал оценил, как кадровые изменения в оборонном блоке могут сказаться на безопасности Украины
19:14 Сегодня Телеграф

Во вторник, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Хомчака с поста главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Теперь Хомчак станет первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Новым главкомом ВСУ назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Північ" Валерий Залужный.

Эти и другие заметные кадровые решения Офиса президента по оборонному блоку прокомментировал для "Телеграфа" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"В медицине основной принцип деятельности врача – не навреди. И это же, с моей точки зрения, касается перемен в секторе безопасности и обороны, – говорит генерал. – Активизация обстрелов на восточном фронте и возможно связанные с этим кадровые ротации в ВСУ, СБУ, СВР, заставляют серьезно задуматься над тем, что же происходит в высшем военно-политическом руководстве. И имеет ли оно системную, всеохватывающую военную политику. К сожалению, глядя на то, что сейчас происходит, приходится констатировать, что такая политика фрагментарна, иногда неорганизованна. Мы наблюдаем шараханье из стороны в сторону. И та кадровая чехарда, которая сейчас происходит в оборонных и безопасностных структурах, вселяет не только тревогу, но и возмущение".

В той же СВР за два года сменилось четыре руководителя, напоминает Василий Богдан. В СБУ постоянно тасуют кадры, в том числе первых заместителей руководителя.

"Говорят, что это делается в ракурсе грядущего реформирования, когда СБУ будут избавлять от несвойственных ей функций. Прежде всего, борьба коррупцией и контрабандой. Но подобные перетасовки – это точно не о реформах, – отмечает генерал. – Ротации в МВД, грядущая реструктуризация в этом ведомстве, на мой взгляд, будет неэффективна в условиях российской вооруженной агрессии. Вместо того чтобы консолидировать все структуры, усилить их боеготовность, сформировать там надлежащий морально-психологический климат, который позволял бы эффективно и грамотно выполнять свои обязанности личному составу, возникает впечатление, что руководство державы делает всё с точностью наоборот".

Ситуация в ВСУ, по мнению генерала, также вызывает больше вопросов, чем ответов.

Василий Богдан

"Не очень аргументировано выглядело пояснение президентского пресс-секретаря Никифорова, что якобы претензий к Хомчаку нет, но нужно обеспечить некую совместимость, сотрудничество между Минобороны и Генштабом. Это больше напоминает попытку переложить проблемы с больной головы на здоровую. Списать проблемы, которые возникли с оборонным заказом, снабжением армии на людей, которые носят военную форму. В то время, когда отсутствует военная политика руководства державы как таковая – конструктивная, обоснованная, выстраиваемая в соответствии со стандартами НАТО и ЕС, – подчеркивает Василий Богдан. – Особенно это тревожно на фоне того, что мы видим, как "кидают" Украину касательно "Северного потока-2". Можно говорить о неких сепаратных договоренностях между США, ФРГ и РФ. И Украина может серьезно потерять не только в финансовом плане (при сокращении транзита), но и в безопасностном. Увеличивается угроза вторжения со стороны РФ".

Параллельно с этим происходит активизация на фронте, отмечает генерал. Обстрелы стали мощнее, на днях в рядах защитников Украины было 7 раненых и травмированных за сутки.

"Также известно, что за год "всеобъемлющего перемирия" у нас 45 погибших, около 150 раненых. И это далеко не полная арифметика, – отмечает генерал. – Украина переживает очередной сложный период. Кадровые ротации, если они связаны с усилением обороноспособности, эффективности борьбы с разведывательно-подрывной деятельностью, террористической, экстримистской – это хорошо. Но создается впечатление, что с каждым новым кадровым решением мы что-то теряем в смысле обеспечения безопасности. Каждый следующий шаг работает не на пользу. Всё это следует немедленно рассмотреть на СНБО. И на первом месте – вопрос повышения обороноспособности страны, обеспечения ВСУ и других вооруженных формирований, в том числе спецслужб, правоохранительных органов, необходимой техникой, оборудованием, в том числе специальным".

Напомним, ранее кадровые перестановки в силовых структурах для "Телеграфа" прокомментировал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

МВД, ВСУ, Владимир Зеленский, Руслан Хомчак, Офис Президента.
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