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"Это не могло длиться вечно": генерал объяснил, почему Зеленский уволил Хомчака

"Это не могло длиться вечно": генерал объяснил, почему Зеленский уволил Хомчака
21:25 Сегодня Телеграф fakty.ua

Во вторник, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Хомчака с поста главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Теперь Хомчак станет первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Новым главкомом ВСУ назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Північ" Валерий Залужный.

Кадровые перестановки для "Телеграфа" прокомментировал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"У нас были явные проблемы стратегического характера, в организации системы обороны, а также во взаимоотношениях между главкомом ВСУ Русланом Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном. Разные подходы, концепции, плюс – противоречия в системе распределения полномочий. Что может министр обороны, какие распоряжения давать, а что – глава Генштаба. Как следствие – проблема во взаимодействии. Более того, поступала информация, что есть личные сложные отношения между министром и начальником генштаба. Она хоть опровергалась, но явно имела место. И Хомчак был независимой фигурой, и Таран пытался быть руководителем не только Минобороны, но и влиять на Генштаб. Такая ситуация не могла тянуться вечно", – отмечает генерал.

По его словам, противоречия, которые возникали, приносили вред Минобороны и в целом ВСУ.

"Как следствие: не утверждена программа по оборонному заказу, страдает снабжение армии, обеспечение ее горюче-смазочными материалами, новой боевой техникой, – подчеркивает Маломуж. – В итоге президент сперва уволил трех замов Тарана, а теперь провел и кадровые перестановки в Генштабе. Хочется верить, что делается это, чтобы реально навести порядок и сформировать единую модель взаимодействия Минобороны и Генштаба".

Отвечая на вопрос, почему в данной ситуации у Зеленского отдали предпочтение главе Минобороны, а не Генштаба, генерал указал на большое влияние на ситуацию со стороны Андрея Ермака – главы Офиса президента. По некоторым данным, именно Ермак продвигал Тарана. И теперь поддерживает его.

"Что касается недавних перестановок в СБУ, то это связано с вопросами коррупции, контрабанды, наркобизнеса, теневыми потоками. Вопросами, которые так и не решаются. Более того, и отечественные эксперты, и наши зарубежные партнеры, особенно США, имеют основания полагать, что часть верхушки СБУ не просто не борется с негативными явлениями, а поощряет и даже крышует их. Потому остро встала необходимость очищения кадров, – отмечает Маломуж. – В том числе, с учетом реформ СБУ, включая новый закон (парламент должен его рассмотреть), который окончательно избавит эту Службу от ряда несвойственных ей функций, особенно – борьбы с экономическими преступлениями".

Как сообщалось, 26 июля Зеленский провел "большую чистку" в Службе безопасности Украины.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Увольнение, Причины, Николай Маломуж, Главнокомандующий ВСУ, Руслан Хомчак.
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