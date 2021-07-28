Зеленский назначил Сергея Шаптала начгенштаба ВСУ, а Александра Павлюка - командующего ООС: биографии и фото

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о замене начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего Операции объединенных сил. Соответственно, с должностей указами главы государства уволены Сергей Корнийчук Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.

Об этом сообщает пресс-служба президента в среду вечером.

Другими указами президента герой Украины Сергей Шаптала назначен начальником Генерального штаба ВСУ, а генерал-лейтенант Александр Павлюк - командующим ООС.

Как пишет пресс-служба, Зеленский акцентирует внимание командиров всех уровней в Вооруженных силах, руководителей в сфере обороны и в секторе безопасности на необходимости активизировать выполнение задач, направленных на обеспечение модернизации украинской армии и стопроцентной подготовки военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны.

"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях", - цитирует президента его пресс-служба.

По убеждению Зеленского, эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.

"После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны, ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных сил в целом", - резюмировал глава государства.

Шаптала Сергей Александрович (5 февраля 1973 года, Константиновка, Смелянский р-н, Черкасская обл.) - генерал-майор Вооруженных сил Украины (2018г). Герой Украины.

В 1994 году окончил Одесский институт Сухопутных войск, прошел все ступени военной карьеры от командира мотострелкового взвода.

В прошлом командир 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады (2014-2017), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками оперативного командования "Південь" (2017-2020), командующий войсками оперативного командования "Захід" (2020-2021гг).

Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" получил 18 февраля 2015 года за личное мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

Павлюк Александр Алексеевич (20 августа 1970, г.. Новоград-Волынский) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины.

В 1991 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище. В 2004 году Национальная академия обороны Украины.

С 1991 по 1993 - командир танкового взвода м. Хилирслебен Западной группы войск, ФРГ; С 1993 по 2007 годы - служил в танковой бригаде в Новоград-Волынском, дослужился от командира танковой роты до замкомандира бригады.

С июля 2006 по март 2007 - командир украинских миротворческих войск в Косово. С 2007 по сентябрь 2010 года вновь служил в в танковой бригаде в Новоград-Волынском.

С сентября 2010 по март 2015 года - командир 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого., Г. Яворов Львовской области.

23 августа 2015 года Александру Павлюку было присвоено воинское звание генерал-майора.

С марта 2017 года до апреля 2020 - командующий войсками оперативного командования @Захід".

23 августа 2018 года указом президента Украины № 242/2018 присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

С лета 2020 года Командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ.

Как сообщалось, по решению Зеленского 27 июля Руслан Хомчак покинул пост главнокомандующего Вооруженных сил Украины. На эту должность назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Північ" Валерий Залужный.