В Харькове правоохранители задержали ОПГ из членов "Нацкорпуса" - СМИ (фото, видео задержания)

В Харькове 5 августа СМИ сообщают о задержании семь членов областной организации "Национальный корпус". Задержанным инкриминируют создание и участие в вооруженной организованной группировке, которая специализировалась на рэкете. Их лидерами называют Артема Мошенского, которого в июне ранили в шею и отправили на лечение в Израиль, и Сергея Величко. Последнего задержали вместе с другими участниками.

Об этом сообщает сайт Dетектив-Info. Информацию о задержании преступной группировки подтверждают в Службе безопасности Украины.

(Фото: Dетектив-Info)

По данным СБУ, ОПГ занималась вымогательством с бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. За отказ платить - угрожали насилием, зафиксированы факты поджога авто за отказ нести "дань".

(Фото: СБУ)

Объем их «прибыли» составил более 1 млн грн ежемесячно. Связана ОПГ была с чиновниками одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета.

Во время обысков нашли "книги учета" поборов, деньги, оружие и боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции. Действия участников ОПГ квалифицировали по 3 статьям ККУ: создание, руководство и участие в преступной группировке (ст.255), вымогательство (ст.189) и противодействие хоздеятельности (ст. 206).

(Фото: СБУ)

Список задержанных опубликовала Страна:

Величко Сергей Олегович, 03.01.1994 г.р.,

Мошенский Артем Николаевич, 09.01.1990 г.р.,

Скрипка Олег Дмитриевич, 28.04.1996 г.р. .,

Крикунов Кирилл Викторович, 10.08.1984 г.р.,

Колесников Дмитрий Александрович, 25.11.1981 г.р.,

Козлюк Сергей Николаевич, 28.07.1992 г.р.,

Субочев Артем Игоревич, 12.09.1989 г.р.,

Никифоров Иван Викторович, 26.10.1996 г.р.

Что касается Сергея Величко ("Чили", "Чилли-Вилли"), которого называют одним из лидеров группировки, то он уже раньше попадал на радар правоохранителей.

В январе 2020 года возле Дома ребенка на улице Кузнецкая, 1 в Харькове произошла перестрелка, в которой участвовал Величко. Представитель "Нацкорпуса" тогда рассказал, что вместе с друзьями приехал разобраться с "бандитом" который обманул их знакомых.

Также, один из вероятных задержанных, Сергей Козлюк подозревается в нападении на журналиста Вадима Макарюка в Харькове в 2019 году и является фигурантом ДТП с 5 пострадавшими в 2020.

Всего 5 августа провели около 50 обысков у членов "Нацкорпуса" и представителей "Азовського руху".

Их уже прокомментировал руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

(Фото: Telegram)

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ нейтрализовало пророссийскую группировку, причастную к совершению тяжелых преступлений.