Скачать
Четверг, 05.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Верны традициям КГБ: Эскадроны смерти Лукашенко орудуют за пределами Беларуси?
Верны традициям КГБ: Эскадроны смерти Лукашенко орудуют за пределами Беларуси?
Известно, как могут наказать АТО-шника, захватившего с гранатой заложников в Кабмине
Известно, как могут наказать АТО-шника, захватившего с гранатой заложников в Кабмине
Визит Зеленского в Белый дом: может ли Украина рассчитывать хоть на что-то по итогам встречи президентов
Визит Зеленского в Белый дом: может ли Украина рассчитывать хоть на что-то по итогам встречи президентов
На россТВ заявили, что для Беленюка возвращение в Украину может быть опасным (видео)
На россТВ заявили, что для Беленюка возвращение в Украину может быть опасным (видео)

В Харькове правоохранители задержали ОПГ из членов "Нацкорпуса" - СМИ (фото, видео задержания)

В Харькове правоохранители задержали ОПГ из членов "Нацкорпуса" - СМИ (фото, видео задержания)
14:05 Сегодня Телеграф Dетектив-Info

В Харькове 5 августа СМИ сообщают о задержании семь членов областной организации "Национальный корпус". Задержанным инкриминируют создание и участие в вооруженной организованной группировке, которая специализировалась на рэкете. Их лидерами называют Артема Мошенского, которого в июне ранили в шею и отправили на лечение в Израиль, и Сергея Величко. Последнего задержали вместе с другими участниками. 

Об этом сообщает сайт Dетектив-Info. Информацию о задержании преступной группировки подтверждают в Службе безопасности Украины. 

Dетектив-Info

(Фото: Dетектив-Info)

По данным СБУ, ОПГ занималась вымогательством с бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. За отказ платить - угрожали насилием, зафиксированы факты поджога авто за отказ нести "дань".

СБУ машины

(Фото: СБУ)

Объем их «прибыли» составил более 1 млн грн ежемесячно. Связана ОПГ была с чиновниками одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета. 

 

Во время обысков нашли "книги учета" поборов, деньги, оружие и боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции. Действия участников ОПГ квалифицировали по 3 статьям ККУ: создание, руководство и участие в преступной группировке (ст.255), вымогательство (ст.189) и противодействие хоздеятельности (ст. 206).

СБУ задержание

СБУ деньги

(Фото: СБУ)

Список задержанных опубликовала Страна:

  • Величко Сергей Олегович, 03.01.1994 г.р.,
  • Мошенский Артем Николаевич, 09.01.1990 г.р.,
  • Скрипка Олег Дмитриевич, 28.04.1996 г.р. .,
  • Крикунов Кирилл Викторович, 10.08.1984 г.р.,
  • Колесников Дмитрий Александрович, 25.11.1981 г.р.,
  • Козлюк Сергей Николаевич, 28.07.1992 г.р.,
  • Субочев Артем Игоревич, 12.09.1989 г.р.,
  • Никифоров Иван Викторович, 26.10.1996 г.р.

Что касается Сергея Величко ("Чили", "Чилли-Вилли"), которого называют одним из лидеров группировки, то он уже раньше попадал на радар правоохранителей. 

В январе 2020 года возле Дома ребенка на улице Кузнецкая, 1 в Харькове произошла перестрелка, в которой участвовал Величко. Представитель "Нацкорпуса" тогда рассказал, что вместе с друзьями приехал разобраться с "бандитом" который обманул их знакомых. 

Также, один из вероятных задержанных, Сергей Козлюк подозревается в нападении на журналиста Вадима Макарюка в Харькове в 2019 году и является фигурантом ДТП с 5 пострадавшими в 2020. 

Всего 5 августа провели около 50 обысков у членов "Нацкорпуса" и представителей "Азовського руху". 

Их уже прокомментировал  руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

Жорин

(Фото: Telegram)

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ нейтрализовало пророссийскую группировку, причастную к совершению тяжелых преступлений. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 406

Все по теме:

Харьков, Служба безопасности Украины, Рэкет, Национальный корпус, Сергей Величко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Колос" стартует в Лиге конференций: прогноз букмекеров на матч с "Шахтером" Караганда
02 В Египте невеста умерла через час после свадьбы - ее похоронили на следующий день
03 Олимпийское "золото" принесет Беленюку миллионы
04 В Минздраве назвали специфические симптомы дельта-штамма COVID-19
05 В Турции продолжаются пожары - загорелась ТЭС (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Aviasales предлагают полеты из Киева в Крым: назревает скандал
Aviasales предлагают полеты из Киева в Крым: назревает скандал
От СБУ до Кабмина. Чем запомнился и что возглавлял Евгений Марчук
От СБУ до Кабмина. Чем запомнился и что возглавлял Евгений Марчук
Пляжи в Кирилловке снова заполонили медузы: свежие фото
Пляжи в Кирилловке снова заполонили медузы: свежие фото
Последствия коронавируса: в СБУ назвали причину смерти Марчука
Последствия коронавируса: в СБУ назвали причину смерти Марчука
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь