В Харькове правоохранители задержали ОПГ из членов "Нацкорпуса" - СМИ (фото, видео задержания)

В Харькове 5 августа СМИ сообщают о задержании семь членов областной организации "Национальный корпус". Задержанным инкриминируют создание и участие в вооруженной организованной группировке, которая специализировалась на рэкете. Их лидерами называют Артема Мошенского, которого в июне ранили в шею и отправили на лечение в Израиль, и Сергея Величко. Последнего задержали вместе с другими участниками.
Об этом сообщает сайт Dетектив-Info. Информацию о задержании преступной группировки подтверждают в Службе безопасности Украины.
(Фото: Dетектив-Info)
По данным СБУ, ОПГ занималась вымогательством с бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. За отказ платить - угрожали насилием, зафиксированы факты поджога авто за отказ нести "дань".
(Фото: СБУ)
Объем их «прибыли» составил более 1 млн грн ежемесячно. Связана ОПГ была с чиновниками одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета.
Во время обысков нашли "книги учета" поборов, деньги, оружие и боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции. Действия участников ОПГ квалифицировали по 3 статьям ККУ: создание, руководство и участие в преступной группировке (ст.255), вымогательство (ст.189) и противодействие хоздеятельности (ст. 206).
(Фото: СБУ)
Список задержанных опубликовала Страна:
Что касается Сергея Величко ("Чили", "Чилли-Вилли"), которого называют одним из лидеров группировки, то он уже раньше попадал на радар правоохранителей.
В январе 2020 года возле Дома ребенка на улице Кузнецкая, 1 в Харькове произошла перестрелка, в которой участвовал Величко. Представитель "Нацкорпуса" тогда рассказал, что вместе с друзьями приехал разобраться с "бандитом" который обманул их знакомых.
Также, один из вероятных задержанных, Сергей Козлюк подозревается в нападении на журналиста Вадима Макарюка в Харькове в 2019 году и является фигурантом ДТП с 5 пострадавшими в 2020.
Всего 5 августа провели около 50 обысков у членов "Нацкорпуса" и представителей "Азовського руху".
Их уже прокомментировал руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.
(Фото: Telegram)
Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ нейтрализовало пророссийскую группировку, причастную к совершению тяжелых преступлений.