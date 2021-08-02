СБУ нейтрализовала пророссийскую группировку, подконтрольную нардепу Киве (фото)

В СБУ отчитались о нейтрализации пророссийской группировки, причастной к совершению тяжелых преступлений с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Пресс-служба ведомства отмечает, что организация действовала в восточных регионах Украины под видом общественной организации подконтрольной одному из народных депутатов.

В СБУ не называют имени нардепа, фигурирующего в материале, однако от знакомых с ситуацией источников в силовых органах "Телеграфу" стало известно, что речь идет об одиозном парламентарии от фракции ОПЗЖ Илье Киве.

Следствие установило, что один из членов этой организации в марте этого года нанес тяжелые телесные повреждения ножом своему идеологическому оппоненту. Это, по их мнению, должно было спровоцировать ответные меры и, как следствие, массовые беспорядки.

Во время обысков правоохранители выявили холодное оружие, методички по подготовке пророссийских радикалов, а также большую партию марихуаны и оборудование для ее выращивания.

Главарю группировки было объявлено о подозрении, сейчас проводятся необходимые действия по привлечению других членов организации к ответственности.

Как сообщалось ранее, Кива недавно получил подозрение от ГБР за использование запрещенной в Украине символики.

После этого он заявил, что якобы лично президент Владимир Зеленский дал задание его посадить.