Скачать
Понедельник, 02.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали
ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали
"Укрзализныце" грозит дефолт, и тут не обошлось без Ахметова – СМИ
"Укрзализныце" грозит дефолт, и тут не обошлось без Ахметова – СМИ
Трамп снова метит в президенты? Чем вызваны его попытки оспорить победу Байдена
Трамп снова метит в президенты? Чем вызваны его попытки оспорить победу Байдена
Часть России средь бела дня лишилась Солнца: жители сетуют на апокалипсис и странный "снег" (видео)
Часть России средь бела дня лишилась Солнца: жители сетуют на апокалипсис и странный "снег" (видео)

СБУ нейтрализовала пророссийскую группировку, подконтрольную нардепу Киве (фото)

СБУ нейтрализовала пророссийскую группировку, подконтрольную нардепу Киве (фото)
Обновлено 18:38 Сегодня Телеграф Фото: СБУ

В СБУ отчитались о нейтрализации пророссийской группировки, причастной к совершению тяжелых преступлений с целью дестабилизации ситуации в Украине. 

Пресс-служба ведомства отмечает, что организация действовала в восточных регионах Украины под видом общественной организации подконтрольной одному из народных депутатов.

В СБУ не называют имени нардепа, фигурирующего в материале, однако от знакомых с ситуацией источников в силовых органах "Телеграфу" стало известно, что речь идет об одиозном парламентарии от фракции ОПЗЖ Илье Киве.

Следствие установило, что один из членов этой организации в марте этого года нанес тяжелые телесные повреждения ножом своему идеологическому оппоненту. Это, по их мнению, должно было спровоцировать ответные меры и, как следствие, массовые беспорядки. 

Во время обысков правоохранители выявили холодное оружие, методички по подготовке пророссийских радикалов, а также большую партию марихуаны и оборудование для ее выращивания. 

Главарю группировки было объявлено о подозрении, сейчас проводятся необходимые действия по привлечению других членов организации к ответственности. 

Как сообщалось ранее, Кива недавно получил подозрение от ГБР за использование запрещенной в Украине символики.  

После этого он заявил, что якобы лично президент Владимир Зеленский дал задание его посадить

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 203

Все по теме:

СБУ, Илья Кива.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российские рокеры с песней о Путине продолжают покорять украинцев: видео с выступления на "Файном місті"
02 Гигантскую яхту официально богатейшего россиянина заметили у берегов элитного средиземноморского курорта (фото, видео)
03 Зеленский: "Мы возвращаем Крым домой - в Украину"
04 "Как у вас такие долбо*бы работают?: стало известно, кем работает мужчина, избивший танцора Нади Дорофеевой
05 Дорожный конфликт на Трухановом: велосипедисты и женщина-таксист не поделили дорогу (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина будет вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса
Украина будет вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса
Бердянск атаковала новая напасть: в море невозможно нормально зайти (фото, видео)
Бердянск атаковала новая напасть: в море невозможно нормально зайти (фото, видео)
Последствия урагана Гвидо: как непогода повредила украинцам
Последствия урагана Гвидо: как непогода повредила украинцам
Певица MamaRika родила первенца - первое фото
Певица MamaRika родила первенца - первое фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь