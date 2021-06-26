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"Лично Зеленский поставил задачу посадить меня": Кива пожаловался российским пропагандистам на "преследования" (видео)

"Лично Зеленский поставил задачу посадить меня": Кива пожаловался российским пропагандистам на "преследования" (видео)
10:03 Сегодня Телеграф

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 1" рассказал об уголовном производстве против него.

Политик пожаловался, что  якобы украинские власти хотят отправить его в тюрьму на срок от 5 до 10 лет.

Об этом сообщает и публикует видео Telegram-канал "Анатолий Штирлиц".

Во время выступления Кива держит в руках шапку-ушанку с советской символикой, пропаганда которой запрещена в Украине законом.

"Смотрите, лично Зеленский поставил задачу до Дня независимости, до Дня независимости посадить меня как лидера антифашистского движения, как одного из ключевых игроков оппозиции в тюрьму. И у них под это нашлась специальная статья. От 5 до 10. Экспертизы пройдены… Фашизм процветает, а антифашистов в тюрьму садит. Вот и все", — сказал Кива.

По словам нардепа, "больная часть Украины" будет аплодировать Зеленскому. А в суд он придет в шапке с красной звездой.

Напомним, как писал "Телеграф", 24 июня сотрудники ГБР пришли в спортзал, где занимался Кива и вручили ему подозрение из-за шапки с советской символикой. Его подозревают в пропаганде коммунистического режима.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Пропаганда, Илья Кива, ОПЗЖ.
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