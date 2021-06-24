Нагрянули прямо в спортзал: Киве вручили подозрение из-за шапки со звездой (видео)

Генеральная прокуратура и сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли в спортивный клуб, где вручили подозрение народному депутату Украины от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илье Киве, который недавно отличился перлом о возможной схватке с Вирастюком в Раде.

Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале.

"Арестовать за шапку! Мой дед Герой Советского Союза мной бы гордился! Улика преступления всегда со мной! Больше ничего не смогли нарыть кроме шапки со звездой! Владимир Александрович: у нас точно не фашистская Германия?" – написал он.

По словам Кивы действия Генпрокуратуры – это ничто иное, как "месть власти Зеленского за сожженные нацистские флаги!".

Стоит отметить, что это уже не первый конфуз подобного рода с Кивой в сессионном зале Верховной Рады. Так, еще 2 октября его учили в том, что сидя на месте своего коллеги по фракции Вадима Рабиновича, расположенной в конце зала за колонной, после переписки с моделью из Одессы парламентарий какое-то время активно трогал себя за гениталии.

Как сообщалось, утром 17 июня Кива перешел на мат, обсуждая перспективы Украины в НАТО с журналистом "Телеграфа".