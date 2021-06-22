Посадить на ж*пу: Кива отличился перлом о возможной схватке с Вирастюком в Раде

После фееричной драки нардепов в стенах Верховной Рады, произошедшей после высказывания нардепа "Слуги народа" Никиты Потураева о необходимости "расстрелять ОПЗЖ", нардеп этой партии Илья Кива высказался о перспективе сойтись в поединке с недавно избранным нардепом "СН" и известным украинским стронгменом Василием Вирастюком.

Соответствующий комментарий он дал изданию "Сегодня".

По словам Кивы, те кто рос на улицах знает, что там не надо быть самым сильным или мастером спорта по дзюдо, а достаточно "иметь внутри стержень".

"И для того, чтобы иногда садить на ж*пу, не обязательно бить в челюсть, а достаточно просто посмотреть", - сказал он.

Ранее Вирастюк в интервью НВ заявил, что готов применять физическую силу в Раде, если возникнет соответствующая необходимость.

"Возможно, эта необходимость иногда бывает. Поэтому все зависит от ситуации", - сказал он.

Как сообщалось ранее, после долгого периода судебных разборок, ЦИК таки признала Вирастюка нардепом и 15 июня он принял присягу.