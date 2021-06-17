Кива перешёл на мат, обсуждая перспективы Украины в НАТО с журналистом "Телеграфа"

Народный депутат фракции "ОПЗЖ" Илья Кива перешел на мат, отвечая на вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Это произошло во время разговора с журналистом "Телеграфа" Яном Доброносовым.

Отвечая на вопрос о попадании Украины в НАТО, Кива назвал разговоры "о вступлении в НАТО" - "п***ежом аферистов", который продолжается уже на протяжении семи лет.

"С НАТО нам не светит. И все последние 7 лет разговоров о вступлении в НАТО оказалось просто п***ежом аферистов. Политических аферистов, которые дорвались к власти", — сказал он.

Смотрите на видео, как это было:

Напомним, что 13 мая нардеп Илья Кива затеял ссору с журналистом во время суда по делу народного депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.