Националисты устроили шоу с файерами среди ночи в Харькове (фото и видео представления)

"Ты не один - мы все семья". С таким посылом в ночь на пятницу, 9 июля, активисты организации Национальный корпус провожали на лечение Артема Мошенского, которого не так давно ранили в Харькове на улице Родниковой. Скорая ехала сквозь арку из файеров.

Об этом сообщает Телеграм-канал Харьков Life.

Раненого Мошенского перевозят на лечение в Израиль. Эпичное шоу с файерами могли наблюдать не только пациенты, проходящие лечение в больнице скорой и неотложной помощи, но и жители близлежащих домов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Московском районе Харькова 30 июня ранили мужчину. Им оказался замдиректора охранного агентства.