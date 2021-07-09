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Националисты устроили шоу с файерами среди ночи в Харькове (фото и видео представления)

Националисты устроили шоу с файерами среди ночи в Харькове (фото и видео представления)
Обновлено 10:40 Сегодня Телеграф

"Ты не один - мы все семья". С таким посылом в ночь на пятницу, 9 июля, активисты организации Национальный корпус провожали на лечение Артема Мошенского, которого не так давно ранили в Харькове на улице Родниковой. Скорая ехала сквозь арку из файеров. 

Об этом сообщает Телеграм-канал Харьков Life.

 

Раненого Мошенского перевозят на лечение в Израиль. Эпичное шоу с файерами могли наблюдать не только пациенты, проходящие лечение в больнице скорой и неотложной помощи, но и жители близлежащих домов. 

 

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Московском районе Харькова 30 июня ранили мужчину. Им оказался замдиректора охранного агентства.

В Харькове подстрелили замдиректора охранного агентства: кто такой Артем Мошенский и чем он известен

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 397

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Харьков, Националисты, Скорая, Артем Мошенский.
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