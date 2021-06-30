Стрельба в Харькове: свидетель ЧП рассказал, как выглядел стрелок (видео)

Инцидент на Салтовке, во время которого был ранен замдиректора охранного агентства Артем Мошенский произошел в 9:30 утра. По словам очевидца пуля из травматического пистолета попала в мужчину, который был за рулем белой Toyota.

Об этом сообщает сайт города Харькова 057.ua. Также на сайте разместили видео с места происшествия.

Свидетель Вадим Хоминский сообщил, что услышал 4 выстрела, а затем как мог, оказывал помощь пострадавшему - пытался остановить кровь салфетками и вызвал скорую помощь. Он также описал нападавшего - мужчина в светлой кепке и рубашке, с пакетом.

Стрельба произошла в Московском районе Харькова на улице Родниковой. Пострадавший, Артем Мошенский, замдиректора охранного агентства, ранее служил в спецроте МВД "Східний корпус".