В Харькове подстрелили замдиректора охранного агентства: кто такой Артем Мошенский и чем он известен

Стало известно имя раненного в стрельбе в Московском районе Харькова. Это Артем Мошенский - заместитель директора охранного агентства. Его имя связывают с "Национальным корпусом".

Имя пострадавшего сообщает региональное интернет-издание Newsroom.

О пострадавшем также известно, что он ранее служил командиром отделения в спецроты МВД "Східний корпус". Почти год назад, 30 июля Анатолий Шарий назвал Артема Мошенского одним из участников избиения координатора партии Никиты Роженко.

Также Артем Мошенский в 2018 году был главой общественной организации "Спортивный корпус". Сейчас о состоянии пострадавшего сведений нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове произошла стрельба на улице Родниковой. Нападавший ранил прохожего в шею.