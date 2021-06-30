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В Харькове подстрелили замдиректора охранного агентства: кто такой Артем Мошенский и чем он известен

В Харькове подстрелили замдиректора охранного агентства: кто такой Артем Мошенский и чем он известен
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф Артем Мошенский - справа

Стало известно имя раненного в стрельбе в Московском районе Харькова. Это Артем Мошенский - заместитель директора охранного агентства. Его имя связывают с "Национальным корпусом".

Имя пострадавшего сообщает региональное интернет-издание Newsroom.

О пострадавшем также известно, что он ранее служил командиром отделения в спецроты МВД "Східний корпус". Почти год назад, 30 июля Анатолий Шарий назвал Артема Мошенского одним из участников избиения координатора партии Никиты Роженко

Также Артем Мошенский в 2018 году был главой общественной организации "Спортивный корпус". Сейчас о состоянии пострадавшего сведений нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове произошла стрельба на улице Родниковой. Нападавший ранил прохожего в шею.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Харьков, Стрельба, Мошенский, Нацкорпус.
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