90-е возвращаются: в Харькове стреляли в прохожего (фото)

В Московском районе Харькова - стрельба. Там в прохожего 1990 г.р. выстрелил неизвестный. По данным правоохранителей, 31-летний мужчина находится в больнице скорой и неотложной помощи. Он ранен в шею.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции в Харьковской области.

Нападение произошло на улице Родниковой. Сейчас на месте работает следственная группа, им предстоит узнать все обстоятельства дела, в том числе и оружие, из которого произвели выстрел. Также разыскивают нападавшего. В городе введена полицейская операция "Сирена".

Фотографии с места происшествия опубликовали в местном Телеграм-канале.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Запорожье мужчина зверски избил бывшую, но полиция не реагирует.