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"Будешь бояться всю жизнь": в Запорожье мужчина зверски избил бывшую, но полиция не реагирует

"Будешь бояться всю жизнь": в Запорожье мужчина зверски избил бывшую, но полиция не реагирует
Обновлено 20:43 Сегодня Телеграф

В Запорожье в магазине одежды на Центральном рынке мужчина жестоко избил свою бывшую девушку, которая работает там продавцом. Досталось и ее коллеге.

Об этом сообщили в местом Telegram-канале.

Так, 27 июня, в магазин пришел парень – бывший сожитель девушки. "Не отходя от кассы" он начал ее бить. Пострадавшую забрала "скорая помощь", которая увезла ее в больницу.

Кроме этого, досталось еще одной продавщице, которая пыталась угомонить мужчину. На место происшествия вызвали полицейских и охрану, которые задержали дебошира. На него написали заявление.

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Нападение засняли камеры видеонаблюдения. Однако через час мужчину уже выпустили. Теперь ему грозит штраф или общественные работы сроком на один год.

При этом известно, что это не первое его нападение. До этого он неоднократно избивал девушку и даже сломал ей руку. По словам самой пострадавшей, тиран ее постоянно преследует и угрожает. При этом девушка уже три раза писала на него заявление в полицию.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Черновцах мужчина до смерти избил свою жену, оставив сиротами двоих детей.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Женщины, Запорожье, Смерти, Избиения.
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