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Вымогал миллион: председателю Харьковского облсовета Товмасяну объявили о подозрении в коррупции

Вымогал миллион: председателю Харьковского облсовета Товмасяну объявили о подозрении в коррупции
Обновлено 17:57 Сегодня Телеграф Vgorode.ua

В Национальном антикоррупционном бюро Украины объявили о подозрении в совершении преступления председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну. В связи с этим во фракции "Слуги народа" в облсовете, в которой состоит Товмасян, уже проводят  внеочередное заседание с вопросом об его исключении в повестке дня.

Об этом сообщает в среду, 4 августа, заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Роман Семенуха на своей странице в Facebook.

"На рассмотрении вопрос об исключении Товмасяна из состава фракции "Слуга народа", а также инициирование внеочередной сессии Харьковского областного совета", - пишет Семенуха.

По словам главного редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, подозрение Товмасяну подписал первый заместитель генерального прокурора, ныне исполняющий обязанности генпрокурора Роман Говда. 

Бутусов написал на своей странице в Facebook, что во время обыска Товмасян "выбросил в окно оба свои телефона, но это не помогло слуге народа скрыть свои контакты".

В НАБУ пока что ничего не говорят об обстоятельствах объявления подозрения или проведении следственных действий.

Как сообщила пресс-секретарь территориального управления НАБУ Майя Каштан, информацию должны предоставить на брифинге в среду вечером.

Ранее правоохранители сообщали, что в начале 2021 председатель Харьковского областного совета Товмасян в сговоре со своим заместителем Андреем Малышем требовал и получил взятку в размере 1 млн 50 тыс. грн за то, чтобы не лишать должности руководителя областного коммунального предприятия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 22 июля подписала подозрение заместителю главы Харьковской ОГА Андрею Малышу, который попался на получении взятки в 1 миллион гривен. 

Напоминаем, что Украина в списке из 179 стран заняла 117 место по уровне восприятия коррупции. Эти данные говорят о том, что борьба с коррупцией в нашей стране, мягко говоря, не сильно преуспевает.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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НАБУ, Харьковский областной совет, Слуга народа, Артур Товмасян.
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