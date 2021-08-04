Вымогал миллион: председателю Харьковского облсовета Товмасяну объявили о подозрении в коррупции

В Национальном антикоррупционном бюро Украины объявили о подозрении в совершении преступления председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну. В связи с этим во фракции "Слуги народа" в облсовете, в которой состоит Товмасян, уже проводят внеочередное заседание с вопросом об его исключении в повестке дня.

Об этом сообщает в среду, 4 августа, заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Роман Семенуха на своей странице в Facebook.

"На рассмотрении вопрос об исключении Товмасяна из состава фракции "Слуга народа", а также инициирование внеочередной сессии Харьковского областного совета", - пишет Семенуха.

По словам главного редактора "Цензор.нет" Юрия Бутусова, подозрение Товмасяну подписал первый заместитель генерального прокурора, ныне исполняющий обязанности генпрокурора Роман Говда.

Бутусов написал на своей странице в Facebook, что во время обыска Товмасян "выбросил в окно оба свои телефона, но это не помогло слуге народа скрыть свои контакты".