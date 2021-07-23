Требовал взятку в миллион гривен: Венедиктова подписала подозрение против заместителя главы Харьковской ОГА

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение против заместителя главы Харьковской ОГА, который попался на получении взятки в 1 миллион гривен.

Об этом Венедиктова написала у себя в Фейсбук.

В СМИ сообщают, что речь идет об Андрее Малыше. Мужчину и его адвоката разоблачили сотрудники НАБУ еще в начале года, однако об этом стало известно лишь 22 июля.

По словам генпрокурора, фигуранты дела требовали от чиновника взятку за "трудоустройство". Их задержали во время получения последней части взятки.

"Политическая принадлежность фигурантов им также не поможет, а скорее наоборот - внимание к представителям команды власти в подобных случаях имеет значение", - отметила Венедиктова.

Как сообщалось ранее, двух полковников СБУ задержали по подозрению в государственной измене.