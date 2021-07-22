Требовал миллион: харьковский топ-чиновник попался на взятке с поличным

По подозрению в крупной взятке сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины задержали заместителя главы Харьковского областного совета. Об этом говорится в сообщениях НАБУ и САП.

Топ-чиновника разоблачили "на горячем". Вместе со своим сообщником-адвокатом заместитель председателя Харьковского облсовета получили, по данным НАБУ, последнюю часть неправомерной выгоды в 1 миллион 50 тысяч гривен.

Как оказалось, эту сумму требовали от директора коммунального предприятия взамен на сохранение его должности. Взятку передавали частями, последний транш составил 350 тысяч гривен.

Правоохранители решают вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и устанавливают других лиц, причастных к коррупционному преступлению.

Напомним, в Высший совет правосудия поступило сообщение о вмешательстве в профессиональную деятельность харьковского судьи, которому пытались дать "взятку" копиями долларов, сделанными с помощью ксерокса.

Как ранее сообщалось, в Харькове грядущей осенью состоятся выборы мэра. Чем живут вероятные кандидаты в градоначальники Харькова за четыре месяца до выборов – в традиционном обзоре "Телеграфа".