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Требовал миллион: харьковский топ-чиновник попался на взятке с поличным

Требовал миллион: харьковский топ-чиновник попался на взятке с поличным
Обновлено 22:57 Чт, 22 Июль 2021 Телеграф НАБУ

По подозрению в крупной взятке сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины задержали заместителя главы Харьковского областного совета. Об этом говорится в сообщениях НАБУ и САП.

Топ-чиновника разоблачили "на горячем". Вместе со своим сообщником-адвокатом заместитель председателя Харьковского облсовета получили, по данным НАБУ, последнюю часть неправомерной выгоды в 1 миллион 50 тысяч гривен.

Как оказалось, эту сумму требовали от директора коммунального предприятия взамен на сохранение его должности. Взятку передавали частями, последний транш составил 350 тысяч гривен.

Правоохранители решают вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и устанавливают других лиц, причастных к коррупционному преступлению.

Напомним, в Высший совет правосудия поступило сообщение о вмешательстве в профессиональную деятельность харьковского судьи, которому пытались дать "взятку" копиями долларов, сделанными с помощью ксерокса.

Как ранее сообщалось, в Харькове грядущей осенью состоятся выборы мэра. Чем живут вероятные кандидаты в градоначальники Харькова за четыре месяца до выборов – в традиционном обзоре "Телеграфа".

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Харьков, Взятка, САП, НАБУ, Харьковский областной совет.
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