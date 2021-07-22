Предвыборное лето в Харькове: козырь Терехова, шанс Добкина и роль закулисья

Июль – активная пора отпусков, когда большинство городских жителей устремляются поближе к морю, на дачи или же просто к любимым диванам, скролить ленты соцсетей. Для политиков же этот период не столько про отдых, сколько про перезарядку батарей. А в случае с Харьковом, июль-2021 – пора окончательных решений по будущим выборам мэра. В ближайшие недели все, кто подумывают о кресле градоначальника второго по значимости города страны, должны будут сделать первые шаги в этом направлении. Те же, кто очертили свои претензии на высокий пост ранее – уже должны формировать избирательные штабы, знать в лицо друзей и врагов.

Чем живут вероятные кандидаты в мэры Харькова за четыре месяца до выборов – в традиционном обзоре "Телеграфа".

Игорь Терехов – и его звездный час

Как мы успели разобраться в наших предыдущих материалах, до сегодняшнего дня лишь секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов и бывший мэр города Михаил Добкин всерьез заявляли о своих претензиях на кресло мэра. Оба играют на плюс-минус одном электоральном поле, которое составляют по большей части те же люди, что трижды выбирали градоначальником Геннадия Кернеса. Но, на всякий случай, "забрасывают удочки" и на другие аудитории. К примеру, Терехов еще в самом начале своей каденции сделал несколько заявлений, выставляющих его едва ли не главным борцом с коррупцией в городе. Правда, поддерживать это направление не стал, очевидно, решив, что правильное выстраивание образа антикоррупционера – слишком фундаментальная работа, которую менее чем за год не удастся довести до ума.

Тем более, что у Игоря Александровича еще в начале весны была куда более весомая проблема, которую нужно было решать прямо здесь и сейчас, иначе – провал. Команду неофициального лидера Харькова сильно тревожил тот факт, что он значительно проигрывает своему главному конкуренту в узнаваемости. Добкин, при всех своих недостатках – лицо медийное и одновременно знакомое каждому харьковскому пенсионеру благодаря каденциям во главе города и всей Харьковской области. Терехов годами был за кулисами "шоу одного артиста имени Геннадия Кернеса". "Как стать выбором номер один для харьковчан?" – такую задачу, по большому счету, следовало решить секретарю городского совета.

Терехов не стал выдумывать велосипед и воспользовался своим главным козырем – пониманием логики работы системы управления городом. Он имеет конкретный политический вес в городе, у него все управленческие рычаги, причем, не первый год. Но даже не это главное. И именно лицо "правой руки Кернеса" сейчас видят харьковчане, смотря сюжеты о больших и маленьких победах городской власти.





Активность последнего месяца демонстрирует явную ставку Терехова на, скажем так, "хайповые" темы. К примеру, активно продвигается тема его содействия Александру Ярославскому, который поднимает "Металлист", налаживает производство тест-систем на коронавирус на базе "Экополиса ХТЗ" и на этом же предприятии намеревается запустить производство трамваев и автобусов для Харькова. Терехов участвует во всех медийных мероприятиях вместе с бизнесменом и подчеркивает: в каждом из направлений город принимает самое непосредственное участие.

Все это происходит прямо сейчас и, по мнению источника "Телеграфа" в Харьковском городском совете, уже подняло рейтинг (как и, само собой, узнаваемость) Терехова до той точки, когда кандидату есть что терять, и главное теперь – избежать ошибочных шагов. Бонусом же для де-факто исполняющего обязанности мэра станет День Харькова, когда по традиции будут сданы различные долгострои. В частности, самый масштабный проект города последних лет – Харьковский зоопарк, который откроет свои двери 23 августа. К нему Терехов, по нашей информации, относится с особым трепетом, ведь был его движущей силой от городской власти с самого начала работ.

Михаил Добкин – и важность сильного шага

Легкая парадоксальность ситуации Михаила Добкина в том, что он прошел тот же путь, что сейчас проходит Игорь Терехов. Только 10-15 лет назад, когда, в бытность мэром, сам являлся одним из главных медийных лиц больших городских строек. Самый яркий политический период Добкина припал аккурат на качественные преображения в Харькове, ключевой этап которых случился в 2009-2012 годы, в период подготовки города к Евро-2012. Этот же временной промежуток в памяти многих харьковчан (как и украинцев в целом) закрепился как период относительной стабильности и процветания страны, хотя личная роль Добкина в проектах, которые он поднимает на щит, намного скромнее, чем он рассказывает.

Последний факт сейчас позволяет рассматривать Добкина как претендента на кресло мэра. Он и сам это понимает, при удобном случае проводя в своих интервью флешбэки в прошлое, напоминая, что именно при нем Харьков начал путь преображений.

Это хороший козырь на руках Добкина, которому остается лишь подкрепить его напоминаниями о давней и тесной дружбе с Геннадием Кернесом (опуская при этом ту деталь, что в последние годы они были не слишком близки). Данная тактика, по идее, должны приблизить к нему тех избирателей, которые голосовали за предыдущего мэра и помнят все хорошее.

С этой же позиции Михаил Маркович может заниматься и так называемой "диверсионной" работой на электоральном поле. Как опытный управленец, добившийся успеха на посту мэра, а затем губернатора, он выжидает противоречивые решения возглавляемой Тереховым мэрии и, дожидаясь, тут же отправляет стрелу в адрес конкурента. И это логично, ведь никто уже не вспомнит ошибок самого Добкина, зато подсветить проколы Терехова и его команды – святое дело.

Что продолжает играть против Добкина, мешая ему заручиться поддержкой той части электората, на которую не претендует Терехов? Разумеется, в первую очередь – образ одиозного регионала и чуть ли не поклонника Российской Федерации. И с этим образом Михаил Маркович, по мере возможностей, борется.

В одном из последних интервью он даже заявил, что "готов с оружием в руках защищать свой дом в случае вторжения армии соседнего государства в Украину".

Еще один кейс, который играет против экс-мэра Харькова и который ему еще долго будут припоминать – история с местными выборами в Киеве, на которые Добкин сначала пошел, а потом передумал. А затем еще и успел не лучшим образом показать себя в Харькове, когда он поначалу хотел якобы "поддержать" доживавшего последние недели Кернеса, но вновь передумал.

Как итог – у Михаила Марковича вполне рабочий набор плюсов и минусов, но образ весьма хаотичного и непоследовательного политика густой тенью нависает над его перспективами выиграть выборы. Добкину нужны смелые шаги и, пожалуй, серьезные ошибки конкурента. Терехов пока предельно осторожен, но до "дня X" еще достаточно времени.

Юлия Светличная – и месяц на раздумья

Для нардепа и экс-губернатора Харьковской области Юлии Светличной, похоже, наступает решающий месяц. Именно в июле все, кто грезит мэрскими амбициями, должны окончательно определиться по поводу своего участия в выборах. Но если, скажем, Терехов и Добкин могут себе позволить с головой окунуться в предвыборные баталии и воспринимать эту битву как самую решающую в своей политической карьере, то у Светличной все сложнее.

Юлия Светличная на сегодняшний день – народный депутат с почти девственной политической биографией карьерного чиновника. Все ведь пока что идет по нарастающей: от начальника отдела до директора департамента ОГА. Затем – зам и первый замгубернатора. Ровно три года на посту председателя облгосадминистрации и сдача полномочий лишь в связи с прекращением каденции президента Петра Порошенко.

Сама работа Светличной во главе администрации – вопрос, конечно же, дискуссионный. В Харькове существует две точки зрения на этот счет: одни говорят, что никакого реального экономического роста при ней регион не ощутил и близко, другие приводят множество цифр и графиков в пользу Светличной. Но все ощущают явный привкус искусственности и срежиссированности идеальности в ее случае.

Пока имидж Юлии Светличной как успешного менеджера четко отработал на нее на довыборах в Раду и принес депутатский мандат. Но хватит ли этого для мэрских баталий – вопрос спорный.

Политологи не исключают, что Светличной и второй тур под силу. Однако качество украинской социологии давно стало притчей во языцех и, в действительности, там ожидают баттл Терехова с Добкиным.

Выборы: силы влияния

Александр Фельдман красуется в Харькове на рекламных плоскостях с утверждением, что городу хватит денег на все социальные проекты. Правда, на прошлых мэрских выборах он набрал в 4 раза меньше голосов, чем Кернес. Но на этот раз Фельдман сделал ставку на Михаила Добкина и всячески будет стараться передать свои 14,5% электората от прошлых выборов кандидату, который четко очертил мэрские амбиции. Потому что фигура Игоря Терехова у руля Харькова Фельдмана явно не устраивает.

Социологи пророчили участие в выборах харьковского градоначальника также лидера партии "Наши" Евгения Мураева, экс-владельца телеканала "Наш". Но у него, судя по его же словам, нет таких амбиций. "У меня совсем другие приоритеты в жизни. Мне хочется менять страну, город в резких изменениях не нуждается", – заявил Мураев в разговоре с "РБК-Украина".

Особняком во всей истории традиционно стоит президентская партия "Слуга народа" и ее ожидания от выборов в Раде. Пока что все выглядит так, что, с одной стороны, на Банковой собираются поддержать Игоря Терехова. Но с другой, нельзя отбрасывать вероятность подключения к гонке кого-то из "слуг". Есть, например, экс-губернатор Алексей Кучер, который может иметь свои виды на кресло мэра.

Есть также харьковские нардепы. К примеру, большой медийной активностью может похвастаться Александр Куницкий, а его коллега по фракции Александр Бакумов и вовсе стал упоминаться как возможный преемник Арсена Авакова на должности главы МВД. Правда, до дела так и не дошло – кресло занял Денис Монастырский. Но оба, подозреваем, даже не замеряли свои рейтинги в Харькове, да и ставку их политическая сила делает на "своих среди чужих" – то есть, предпочитает договариваться с сильными фигурами на местах в отсутствие своей партийной инфраструктуры на региональном уровне.

ОПЗЖ и ее козырь

Конкретный политический вес в регионе имеет "Оппозиционная платформа – За жизнь". Из аргументов здесь лежит на поверхности второй по численности десант в Харьковском горсовете по итогам местных выборов-2020. Если копнуть глубже, то прослеживается серьезное влияние ОПЗЖ на все важные процессы в регионе. Именно поддержка этой партии сначала позволила занять пост секретаря горсовета Игорю Терехову, а затем – возглавить Харьковский областной совет Артуру Товмасяну.

Присматриваемся к тем событиям внимательнее и замечаем, что на первых сессиях новоизбранных городского и областного советов единственным среди народных депутатов присутствовал член фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Игорь Абрамович.

Входя в топ-25 самых богатых парламентариев страны, он занимает должность заместителя главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – крупнейшего по составу и влиянию парламентского комитета.

Абрамович до последнего времени избегал публичности, но в последнее время начал проявлять медийную активность. По информации нашего издания, Игорь Абрамович является политическим куратором от ОПЗЖ в Харьковской области. Перед голосованием за секретаря Харьковского горсовета заявил, что ОПЗЖ готова к сотрудничеству с представленными в совете политсилами. И тогда же фракция поддержала выдвинутую "Блоком Кернеса" кандидатуру Терехова.

Похожая ситуация произошла и два дня спустя, когда голосами ОПЗЖ удалось продавить решение о назначении главой облсовета Артура Товмасяна, набравшего в итоге 73 голоса. Сессия проходила под присмотром Абрамовича, который, как тогда предполагалось, должен был получить своего человека в президиуме облсовета. Этим человекам стал Андрей Малыш, избранный в тот же день заместителем Товмасяна.

Правдивость такого расклада подтверждают и журналисты "Бигус. Инфо", по информации которых, именно поддержка Абрамовича сыграла немалую роль в том, что Игорь Терехов смог получить такой важный для него пост секретаря горсовета.

Вероятно, подобного рода договоренности будут определять судьбу вакантного кресла мэра Харькова. И Игорь Абрамович, как куратор региона, будет отыгрывать в этом процессе непосредственную роль, что понимают все без исключения кандидаты.

Закулисное участие в выборах выбрал Всеволод Кожемяко. Еще в феврале он заинтриговал заявлением о том, что не собирается стоять в стороне выборов в Харькове.

"Я буду и дальше стараться делать все, чтобы Харьков был современным, удобным и красивым украинским городом. Тот, кто предложит такую программу, будет моим кандидатом", – сказал Кожемяко в интервью изданию "Лига".

Появление кого-то еще в числе претендентов на мэрское кресло, разумеется, возможно. И скорее всего, уже в ближайший месяц-полтора мы начнем узнавать о все новых и новых лицах, которые пойдут на выборы. Цели у них будут разные – от повышения узнаваемости, роли технических кандидатов и до мобилизации электората для каких-то других избирательных кампаний. Но представить себе масштаб личности, которая всерьез ввяжется в дуэль Терехова и Добкина – пока что сложно. Впрочем, даже с этими двумя остаток лета и осень этого года обещают быть очень нескучными.