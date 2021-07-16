Аваков ответил, собирается ли он идти в мэры Харькова (фото)

Бывший глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на слухи о его намерениях занять пост мэра Харькова.

Журналист Владимир Носков задался вопросом о том, что ему отвечать на соответствующие вопросы знакомых, на что дал ответ сам Аваков.

"Скажите - не", - кратко ответил он.

Как сообщалось ранее, 13 июля Аваков официально заявил о том, что уходит в отставку с поста главы МВД, который он занимал в течение 7 лет.

15 июля Верховная Рада поддержала его отставку 291 голосом.

16 июля на его место назначили Дениса Монастырского, который до этого занимал пост главы правоохранительного комитета Рады.

Кандидат политических наук Олеся Яхно рассказала "Телеграфу" о том, кто получил наибольшую выгоду от отставки Авакова и чем он теперь будет заниматься.