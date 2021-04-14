Игра наследников престола: чем козыряют Добкин и Терехов в битве за Харьков

Две недели назад Верховная Рада поддержала постановление о проведении досрочных выборов мэра в Харькове. Теперь уже официально: в воскресенье, 31 октября 2021 года один из крупнейших городов страны получит нового городского голову. Точно известно, что впервые за 10 лет им не будет Геннадий Кернес, ушедший из жизни 17 декабря из-за осложнений, вызванных коронавирусом. А вот кто будет – большой вопрос. "Телеграф" продолжает внимательно следить за действиями, людей, которые позиционируют себя кандидатами в мэры Харькова.

Социологи: явного фаворита нет

Согласно социологическим исследованиям, опубликованным 25 марта группой "Оперативная социология" (представляет город Днепр), на сегодняшний день есть смысл всерьез рассматривать лишь троих человек как претендентов на кресло мэра. Причем лишь двое из них наглядно позиционируют себя как будущие кандидаты. Практически "ноздря в ноздрю" идут секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов (20,7%) и экс-нардеп, бывший мэр Харькова и глава Харьковской ОГА при Януковиче Михаил Добкин (18,7%). В круг основных претендентов входит и действующий нардеп, экс-губернатор Харьковщины Юлия Светличная, рейтинг которой за 6,5 месяца до выборов – 11,5%. Но как раз она намерение участвовать в выборах пока что никак не демонстрирует.

Здесь следует отметить два важных момента. По данным все той же "Оперативной социологии", во втором туре Терехов обыгрывает и Добкина, и Светличную. А вот в случае дуэли между Добкиным и Светличной харьковчане, по заверению социологов, выберут вторую с отрывом почти в 5%.

И еще один момент, важность которого зачастую недооценивают. По состоянию на конец марта 27,4% вовсе не могли определиться, за кого они бы отдали свой голос. Такая масса людей может решить исход выборов в любую сторону и, очевидно, именно за их симпатии будет разворачиваться борьба кандидатов, о которых мы поговорим ниже.

Игорь Терехов: футбол, автобусы и чистые стены

Секретарь городского совета продолжает всеми силами утверждаться в качестве неофициального и.о. мэра Харькова и гнуть линию ассоциирования с Геннадием Кернесом. В одном из недавних интервью Терехов даже заявил, что именно его Кернес готовил как преемника.

"Он [ожидал от меня] продолжения развития города и той динамики, которую мы набрали. Мы обсуждали многие проекты. Мы общались каждый день, включая субботу и воскресенье. Мы все обсуждали вместе", – рассказал Игорь Терехов изданию "Бабель".

Кроме того, Игорь Александрович, похоже, окончательно определился, какой аудитории он будет подыгрывать. В своей кампании он вряд ли будут рассчитывать на так называемую "демократическую" прослойку Харькова. Об этом свидетельствует, к примеру, ответ Терехова на острый в городе вопрос – в честь кого должен называться один из местных проспектов – маршала Советского Союза Георгия Жукова или же члена-основателя Украинской Хельсинкской группы, генерала Петра Григоренко.

"Я вам точно говорю — Жуков. Вынесу вопрос на сессию [горсовета], и кто бы что ни делал — будет Жуков, — резко ответил все тому же изданию "Бабель" Терехов. — Мой отец воевал, и у него в семье было девять детей. К концу войны остался он один, вдумайтесь. Кто в праве забрать у людей победу, кто в праве говорить сегодня, что Жуков — не "Маршал Победы"?"

Несложно догадаться, что для патриотической части Харькова Жуков – не положительный герой. Но, очевидно, кандидат, рассчитывающий на победу, должен подыгрывать избирателю, который относится к вопросу "Маршала Победы" как минимум нейтрально, а как максимум – с трепетным желанием увековечить имя Георгия Жукова в городе.

Вторым столпом избирательной кампании Игоря Терехова, и это уже видно невооруженным, становится тесная связь с местным бизнесменом Александром Ярославским. Социологи не замеряют избирательный рейтинг последнего, но можно не сомневаться – местный обыватель ассоциирует Ярославского с успехом. Городские "жемчужины": современный международный аэропорт, пятизвездочная гостиница в сердце Харькова – вот уже десять лет ассоциируется с этим инвестором. Кроме того, Ярославский регулярно наполняет информационное пространство анонсами об автобусах и трамваях, которые будут строить в городе на мощностях его завода "ХТЗ". И, разумеется, привлекает внимание публики амбициозными заявлениями о возрождении "Металлиста", за которым вот уже пять лет тоскуют местные любители футбола.

Примечательно: аудитория заявлений Ярославского – это люди, которых заботит городская инфраструктура, производство и футбол. Все это – солидный пласт избирателей, а потому упоминания Ярославским фамилии Терехова (и наоборот!) – о многом говорят. Именно поэтому люди с критическим мышлением не устают напоминать тем же футбольным болельщикам: "смотрите, чтобы эта карета после выборов не превратилась в тыкву".

Третий ключевой столп Терехова – это образ крепкого хозяйственника и здесь стоит заметить, что местами его действия доходят до абсурда. Наряду с вполне естественным "курированием" реконструкции зоопарка, феерическое (в этом нет никаких сомнений) открытие которого намечено на День города Харькова 23 августа, заботе о состоянии общественного транспорта и, так и быть, футболе, секретарь горсовет прибегает к попыткам пиара в стиле 90-00-х годов.

Так, буквально на днях Игорь Терехов появился на станции метро "Академика Барабашова" и позировал со шлангом в руках, поливая водой стены станции. Соответствующие фото появились во всех его соцсетях с текстом: "Поддерживать метро и вагоны в чистоте – очень непростая работа. Знаю об этом не понаслышке – отмыл от грязи стену на станции "Академика Барабашова"".

Подобные поступки, как и высаживание деревьев, укладка асфальта, подметание дорог – вряд ли говорят хоть что-нибудь о человеке, как о потенциальном мэре. Скорее свидетельствуют о качестве политического пиара. Этот момент команда Терехова должна усвоить как можно скорее.

Михаил Добкин: газеты и комиксы

Чем шире разворачивается предвыборная гонка, тем четче складывается впечатление, что Игорь Терехов видит ключ к своему успеху в выбивании вероятных козырей из рук главного (по данным социологов, опять же) конкурента. Михаил Добкин как никто другой мог бы разыграть карту "наследника Кернеса". О дружбе "Миши и Геши" большинство обывателей знают намного больше, чем о нелестных высказываниях покойного экс-мэра в адрес некогда ближайшего соратника (об этом факте мы подробно писали в прошлом обзоре). А значит – они большой роли не сыграют. Но Добкину явно не повезло с конкурентом. Терехов может реализовывать этот сценарий не хуже, чем он и занимается.

А еще Добкин вполне органично смотрелся бы на том же поле "Металлиста". Не в качестве футболиста, разумеется. Но как человек, футбольные симпатии которого выражены куда отчетливее, чем у того же Терехова. Михаила Добкина регулярно можно было встречать на трибунах главного стадиона Харькова во времена, когда там блистал "Металл". В сети также легко "гуглятся" фото со времен подготовки города к Евро-2012 и реконструкции арены. И на многих из них Добкин красуется в компании главного "локомотива" тех событий – Александра Ярославского.

Иными словами – Михаил Маркович был фанатом харьковского футбола, когда это еще не было предвыборным мейнстримом, как сейчас. И здесь не так важно – делал ли это он лишь по долгу губернаторской службы или из искреннего интереса к теме. Правильно расставить акценты – дело техники. Но дружбы с Ярославским издавна не получилось, да и Терехов оказался проворнее.

Добкин пытается отвечать тем, что выставляет конкурента сугубо несамостоятельной фигурой и, со всей очевидностью, рассчитывает, что главу МВД и харьковчанина Арсена Авакова местные жители уже не считают своим. Вот показательный эпизод из интервью Михаила Добкина все тому же изданию "Бабель".

"Как оппонентов на выборах я рассматриваю [не Терехова, а…] команду Арсена Авакова, — они мощные и ресурсные. Терехов — винтик в этой команде, лицо на портрете, постный, непродаваемый персонаж. Думаю, буду бороться не с ними, а с машиной, собранной Арсеном Борисовичем", — сказал экс-губернатор Харьковщины и добавил, что вся история о дружбе Кернеса и Терехова якобы придумана, а по факту между ними был кризис доверия.

"Я – Михаил Добкин", — утверждает будущий кандидат в мэры на вопрос о том, хочет ли он себя ассоциировать с Геннадием Кернесом.

И эту фразу можно было бы воспринимать, как не совсем искреннюю, вспоминая тот же ролик, с которого Добкин начинал свой предвыборный путь, если бы не последние тенденции его кампании. Есть ощущение, что Михаил Маркович пытается хотя бы визуально не играть на одном поле с Тереховым. С билбордов Добкина внезапно пропали отсылки к Геннадию Кернесу и парку Горького, теперь на них красуются всего два слова: "Время Добкина". Такое же название получила его газета.

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Тактика Добкина из ассоциирования с Кернесом постепенно преображается в активное очернения образа Терехова. Михаил Маркович понял, что ему не нужно ничего доказывать харьковчанам. Дескать, местные жители его хорошо помнят и число тех, кто собирается за него проголосовать сейчас, до 31 октября существенно не изменится ни в лучшую сторону, ни в худшую. А вот поиграться с имиджем конкурента можно. В ход пускают творчество наподобие серии комиксов о политических разборках в Харькове, где Добкин предстает солидным "Дон Марксовичем" с огромной поддержкой местных жителей, а Терехов – "Замзамычем Бледным", который все время суетится, пытается отыскать деньги на свою избирательную кампанию и всеми правдами и неправдами пытается оттянуть день выборов. Несложно догадаться, чей штаб приложил руку к появлению этих комиксов. И при этом Добкин неустанно подчеркивает, что противостоит не Терехову, а его покровителю из главного здания Министерства внутренних дел Украины.

Так "Телеграф" видит предвыборную гонку в Харькове на сегодняшний день. Нам пока нечего сказать о Юлии Светличной или, допустим, об Александре Фельдмане. Любопытно лишь, что они получают довольно комплиментарные отзывы от Добкина.

"Да, она [Светличная, - ред.] узнаваемый человек в Харькове, у нее есть сторонники, она провела в горсовет именную фракцию. Нужно понимать, чьи голоса она забирает. Тот же вопрос к Александру Фельдману второе место и [получил] 15 процентов", – сказал Михаил Маркович изданию "Бабель".

Похоже, даже не баллотируясь в мэры, упомянутые политики могут сыграть важные роли в будущем волеизъявлении и на этой теме мы подробнее остановимся в следующем обзорном материале о харьковских выборах.