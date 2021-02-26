Битва за Харьков: кто и как будет бороться за место Кернеса

На сессии 24 февраля Харьковский городской совет принял решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса. Процедура сугубо формальная, учитывая, что последний уже ровно полгода не руководит городом (в последний раз мэра видели живым в Харькове на публике 23 августа 2020 года), но необходимая для назначения внеочередных выборов городского головы. В ближайшее время парламентский комитет должен начать процедуру назначения внеочередных выборов, Рада даст им окончательный зеленый свет и гонка кандидатов де-факто стартует. Но, очевидно, что потенциальные градоначальники начали свои избирательные кампании гораздо раньше и круг основных претендентов на кресло мэра начинает вырисовываться.

"Телеграф" проанализировал действия этих людей и попытался разобраться – каким образом они будут выстраивать свою кампанию и на что смогут претендовать.

Игорь Терехов. Пиара много не бывает

За 12 лет правления Геннадия Кернеса в Харькове сформировалась весьма популярная позиция в отношении власти. Простыми словами она звучит так: "да, наверняка крадут, но для города ведь что-то делают. Пусть лучше так, чем вообще никак". Геннадий Адольфович построил на данной аксиоме нерушимый образ крепкого хозяйственника, тень которого падала на любые сомнительные действия и решения городской власти.

Но вопросы харьковчане все же задавали. С каждым годом их было все больше и звучали они всё громче. Правда, подавляющее большинство из них задавали именно Кернесу – он буквально олицетворял всю мэрию, городской совет и многочисленные коммунальные предприятия. Пробывший 10 лет заместителем Кернеса и временно получив бразды правления Игорь Терехов сразу понял, что не может похвастаться даже малой частью узнаваемости своего бывшего шефа, что, скорее, ему даже в плюс. Терехов выбирает интересную позицию. С одной стороны, он предстает в глазах народа продолжателем лучших традиций "Лучшего" (одно из прозвищ Кернеса), обещая достроить долгожданный зоопарк, анонсируя производство трамваев на мощностях местного завода, презентуя амбициозные инфраструктурные проекты и заявляя о поддержке возрождения футбольного клуба "Металлист".

С другой же, он пытается показать, что может стать мэром "нового формата", осуждая баснословные траты на украшения центральных улиц (чем городская власть так любила заниматься при Кернесе) и одним махом увольняя, например, главу КП "Харьковские тепловые сети" Сергея Андреева с формулировкой: "За годы его работы предприятие не показало положительных результатов... Считаю, что человек не оправдал нашего доверия". Для понимания, Терехов решился на снятие главного долгожителя среди всех руководителей городских КП – Андреев рулил "ХТС" более 17 лет.

Но не успели Игоря Александровича наречь "главным антикоррупционером Харькова", как пошли, выражаясь молодежным сленгом, "зашквары". Например, когда с 8 января на площади Свободы все заведения фудкорта были закрыты в связи с локдауном, одно заведение под названием Meat Zone продолжало как ни в чем не бывало готовить отдыхающим харьковчанам бургеры. Никто, кроме полиции, не заметил бы вопиющего нарушения карантина, но Meat Zone с самого момент открытия магазина в Харькове связывают с пасынком Геннадия Кернеса Родионом Гаисинским. СМИ быстро сложили 2 и 2, выдав версию о том, что якобы Терехов попросту "закрыл глаза" и "не посмел". Но волну негодования в соцсетях игнорировать было уже нельзя и на следующий день Meat Zone также закрылся на карантин. Официальная версия гласит, что произошло это "после серьезного разговора с Игорем Тереховым".

Не исключено, что во всех упомянутых кейсах Терехов "играет роль" и где-то переступает через собственные взгляды в угоду своего политического рейтинга. Но иного пути у него и нет, ведь всё, что он делает – направлено на устранение трех препятствий, отделяющих его от победы на осенних (?) выборах: низкая узнаваемость, ассоциативность с Кернесом, Михаил Добкин.

Михаил Добкин и его нескучная кампания

У Михаила Марковича Добкина уж точно нет проблем с узнаваемостью, а ассоциативность с Кернесом он, в отличие от Терехова, пытается подчеркнуть, а не затереть. Для многих, особенно нехарьковчан, этот факт станет откровением, но Геннадий Кернес последние лет 5 своей жизни всячески старался дистанцироваться от некогда ближайшего соратника и даже метал в него копья в интервью.

"Михаил Добкин может появиться в своей квартире. Не более того", - отвечал Кернес в 2018 году на вопрос журналиста о том, может ли его старый друг появиться в списке кандидатов в президенты Украины.

Ответ якобы Геннадия Кернеса на выдвижение Добкина в мэры Харькова в канун местных выборов выносим за скобки. Ведь есть большие сомнения, что сообщение о "недружественном жесте", переданное через родственников, составил сам экс-мэр. Тем не менее, Михаил Маркович к жесткому ответу на тот момент еще действующего мэра прислушался и кандидатуру свою снял.

Зато нет сомнений, что в будущих внеочередных выборах Добкин участие уже примет и станет одним из главных претендентов на победу. Предвыборная кампания экс-нардепа характеризуется следующими моментами.

1. Добкин даже не пытается изображать "новое лицо", заигрывать с электоратом не своей ниши (как это делает, например, Терехов, явно пытаясь понравиться проевропейскому избирателю). Он понимает, что его должны избрать те же люди, которые осенью отдали голоса за Кернеса в мэры, а также ОПЗЖ и Партию Шария в местные советы. О "Блоке Кернеса – Успешном Харькове" умалчиваем, потому что эта политическая сила внушительную часть количество голосов получила от работников бюджетной сферы. И бОльшая их часть, по идее, должна будет перекочевать к Терехову, как к "хранителю стабильности".

В подтверждение того, на какой именно электорат ориентируется Добкин, имеем откровенную поддержку журналистов заблокированных телеканалов пула Медведчука.

2. Добкин играет и будет играть на том, что руководил городом, а затем всей Харьковской областью, в период относительной стабильности – до Революции Достоинства. Будет искать ошибки Терехова и всей городской власти, противопоставляя их своему кейсу городского (регионального) управления. Здесь он, к примеру, критиковал действия нового руководства "ХТС", назначенного Тереховым.

3. Третий пункт вытекает из первого и второго, но мы все же вынесем его особняком, чтобы подчеркнуть. Добкин попытается сказать, что он и Кернес – по сути, одно и то же. Будет напоминать, что они вместе "строили" Харьков в его нынешнем виде, начиная с того самого популярного видеоролика. И продолжая месседжем "мы должны закончить начатое вместе", который впервые и, стоит полагать, далеко не в последний раз засветился в этом проморолике.

Объективно говоря, все это действительно может сработать при правильном подходе к делу. Правда, слишком уж режет ухо незабываемая фраза все того же Кернеса о Добкине и его квартире. Михаил Маркович потенциально сильная фигура, но он бывает настолько непонятен, токсичен и одиозен, что ему становится тесно даже в Твиттере.

Остальные. Пока – без конкретики

Мы подробно обсудили мэрские перспективы Игоря Терехова и Михаила Добкина потому, что только эти двое ведут себя как будущие кандидаты. Об остальных мы можем говорить разве что гипотетически.

К примеру: что будет, если в выборах примет участие экс-глава Харьковской ОГА и народный депутат Юлия Светличная?

Здесь любопытно, что сам Михаил Добкин считает ее своим главным конкурентом. Дескать, именно Светличная может составить ему пару во втором туре выборов, ведь "у нее есть популярность среди определенного количества избирателей, она провела свои фракции в областной и городской советы". С Добкиным точно можно согласиться в том, что экс-губернатор действительно весьма популярна в Харьковской области. Управляя регионом, она очень старательно и аккуратно подходила к созданию своего образа молодого проевропейского политика. Пиар-кампания Светличной строилась на подчеркивании достижений региона – росте экономических показателей, построенных дорогах, объектах инфраструктуры. И, что характерно, это работает в её пользу даже сейчас.

Сегодня в СМИ то и дело можно встретить информацию о том, как в рамках президентской программы "Большое строительство" на Харьковщине просто достраиваются школы, больницы, спортивные сооружения, которые начинали строить еще при ней. В соцсетях напоминают, как еще три года назад в Харькове любил гостить Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли и проводились международные экономические форумы. А теперь, мол, всего этого нет. И умелая работа команды Светличной (прежде всего людей, отвечающих за пиар), действительно дает результат – у нее хорошая узнаваемость и репутация в области. Но по самому Харькову есть большие вопросы. На местных выборах всего лишь шесть депутатов попали в состав городского совета от "Блока Светличной".

Над популярностью Светличной в Харькове еще нужно работать, причем делать это целенаправленно. Но все упирается даже не в это. Сама народный депутат ни разу не заявляла о своих мэрских амбициях. И пока что она довольно успешно двигается по политической вертикали несколько иного масштаба. Вряд ли ей нужны столь резкие шаги.

Куда больше шансов увидеть в списке претендентов на кресло градоначальника другого народного депутата Александра Фельдмана. Ведь именно он занял второе после Кернеса место на местных выборах и, по идее, у него будет гораздо больше шансов побороться за победу на следующем волеизъявлении.

Но Фельдману, похоже, пора более акцентированно заявить о своих мэрских амбициях и провести более понятную избирательную кампанию. При взгляде на эту кандидатуру возникает стойкое ощущение, что он идет в мэры, прежде всего, чтобы защитить свой бизнес во главе с ТЦ "Барабашово". Покоя одному из крупнейших в стране рынков при жизни не давал Кернес и, похоже, не будет давать Терехов. По крайней мере, на это указал в своем недавнем интервью сам Фельдман.

"К сожалению, сессия городского совета "похоронила" все надежды на перезагрузку и наглядно продемонстрировала, что желание "ставить бизнес раком" никуда не делось, а только усилилось, аппетиты растут. Да и "фильтр" для попадания в разряд угодных стал более циничным и откровенно наглым. Фактически, сегодня в Харькове работает незамысловатая формула "сотрудничества" — отдайте 50% со всего, что приносит прибыль", – заявил Фельдман.

Возможно, харьковчане готовы отдавать этому кандидату куда больше голосов, чем 14%, но они хотели бы услышать конкретное видение Александра Фельдмана о развитии города, социальной сферы, инфраструктуры. Ведь о людях, которых приходят к власти с целью защиты собственного бизнеса, харьковчане уже наслышаны очень хорошо. И, к слову, касается это не только Фельдмана, но и любого другого человека, который заявит о желании стать новым мэром Харькова. А таковых, очевидно, будет немало и о каждом из них мы обязательно поговорим в следующих материалах.