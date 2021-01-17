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Битва за Харьков: кто займет место Кернеса

Битва за Харьков: кто займет место Кернеса
08:19 Сегодня Телеграф Геннадий Кернес

Месяц назад, 17 декабря, стало известно, что от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.

Недавно свои претензии на «харьковский престол» обозначил бывший мэр города 2006-2010), экс-губернатор Харьковщины Михаил Добкин.

Но будут, понятно, и другие игроки. Кто еще может войти в игру – для «Телеграфа» проанализировал харьковчанин, политолог аналитического центра ИНПОЛИТ Никита Трачук.

«По социологическим замерам, которые я видел, пока именно Добкин является самым рейтинговым кандидатом в Харькове. Понятно, что у него нет уровня поддержки, который был у Кернеса. Но Добкин сейчас – претендент, у которого электоральных симпатий несколько больше, чем у других, - говорит Никита Трачук. – И лишь он пока четко заявил о своих претензиях на пост городского головы. Хоть, как по мне, «стартанул» слишком рано».

Среди тех, кто тоже поборется за Харьков, аналитик называет Игоря Терехова - секретаря горсовета, который временно исполняет обязанности мэра

«Есть информация, что Терехов с недавних пор – человек министра МВД Арсена Авакова. Скорее всего, именно он и будет выступать от Офиса президента Украины, если «слуги» не найдут другого кандидата. А найдут вряд ли, - считает Никита Трачук. - В Харькове нет рейтингового человека от «Слуги народа». Да и сама эта партия в Харькове - полумертвый политпроект. Так что, скорее всего, Офису президента придется искать конфигурации с кем-то из местных элит. Выразить поддержку тому же Терехову. Или переманить к себе более рейтингового кандидата, который вытянет на себе франшизу. Либо вообще затягивать выборы. Для «слуг» в Харькове - не лучшие расклады. Только, вроде, договорились с местной властью, а тут – «черный лебедь» - Кернес умирает. И приходится всё делать заново».

Мэром Харькова после Кернеса может стать Добкин, Терехов, Фельдман или Светличная, считает Никита Трачук

По мнению аналитика, не останется в стороне от битвы за пост харьковсого городского гловы и ОПЗЖ.

«Напомню, что на осенних выборах нардеп от ОПЗЖ Александр Фельдман (бизнесмен, миллионер, нардеп IV-IX созывов, один из самых влиятельных людей в Харькове – ред.) занял второй место, уступив лишь Кернесу. С большим отрывом (Кернес набрал 60,34%, Фельдман – 14,32% - ред.), но тем не менее».

Никита Трачук не исключает, что может вступить в бой и нардеп Юлия Светличная – бывшая глава Харьковской ОГА.

«Светличная имеет высокий коэффициент узнаваемости, уважаема довольно большой частью города. Если выдвинется - тоже может побороться, - отмечает аналитик. – Могут подтянуться и днепровские элиты. В общем, битва за Харьков обещает быть серьезной и захватывающей. Вопрос лишь в том – когда она начнется и какой к тому времени будет расклад и в городе, и в стране».

Ранее Никита Трачук рассказал, что значит для Харькова смерть городского головы Геннадия Кернеса, и готов ли глава МВД Арсен Аваков «штурмовать» Харьков. 

Мнением о том, кто сойдется в битве за второй по величине город Украины, делился с «Телеграфом» и политтехнолог Олег Постернак.

Помимо прочего, недавно Михаил Добкин раскрыл причины ссоры с мэром Харькова Геннадием Кернесом.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Харьков, Михаил Добкин, Игорь Терехов, Геннадий Кернес, Александр Фельдман, Юлия Светличная, Никита Трачук.
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