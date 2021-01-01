Добкин взбудоражил сеть планами занять место Кернеса

Бывший народный депутат Михаил Добкин, после смерти главы Харькова Геннадия Кернеса, заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост городского мэра.

Об этом он рассказал в своем новогоднем поздравлении, обнародованном в Телеграм-канале ТРУХА.

"Тут меня многие харьковчане в последнее время часто спрашивают, так я отвечу. Таки да. В Новый год с новыми победами", - сказал он.

Как известно, мэр Харькова Геннадий Кернес был госпитализирован с коронавирусом в немецкую клинику Шарите 16 сентября.

23 сентября Добкин решил подать документы на регистрацию кандидатом на пост городского главы Харькова.

Однако уже 4 октября Добкин отозвал заявку, и выбыл из предвыборной гонки.

4 ноября Геннадий Кернес официально объявлен городским главой Харькова. Несмотря на то, что достоверных сведений о состоянии его здоровья практически не было, 60,34% харьковчан отдали за него свои голоса.

17 декабря стало известно о смерти Кернеса.