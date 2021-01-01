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Добкин взбудоражил сеть планами занять место Кернеса

Добкин взбудоражил сеть планами занять место Кернеса
Обновлено 17:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Бывший народный депутат Михаил Добкин, после смерти главы Харькова Геннадия Кернеса, заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост городского мэра. 

Об этом он рассказал в своем новогоднем поздравлении, обнародованном в Телеграм-канале ТРУХА. 

"Тут меня многие харьковчане в последнее время часто спрашивают, так я отвечу. Таки да. В Новый год с новыми победами", - сказал он. 

Как известно, мэр Харькова Геннадий Кернес был госпитализирован с коронавирусом в немецкую клинику Шарите 16 сентября. 

23 сентября Добкин решил подать документы на регистрацию кандидатом на пост городского главы Харькова

Однако уже 4 октября Добкин отозвал заявку, и выбыл из предвыборной гонки

4 ноября Геннадий Кернес официально объявлен городским главой Харькова. Несмотря на то, что достоверных сведений о состоянии его здоровья практически не было, 60,34% харьковчан отдали за него свои голоса.

17 декабря стало известно о смерти Кернеса.

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Харьков, Михаил Добкин.

Автор:

Телеграф
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