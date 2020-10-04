Добкин внезапно передумал идти в мэры Харькова

Бывший нардеп Михаил Добкин выбыл из гонки за пост мэра Харькова.

Как сообщает NewsRoom, эту информацию подтверждает глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая.

"Он действительно написал заявление о снятии кандидатуры буквально пять минут назад", — сказала Мозговая.

Как известно, ранее Добкин выразил намерение бороться за пост главы Киева, однако позже неожиданно передумал и подал документы на регистрацию в кандидаты в мэры Харькова.

Добкин также объяснил, что снимется с выборов, как только в город вернется Геннадий Кернес, и что таким образом он хотел поддержать друга.

Однако мэр через родственников сообщил, что не считает это дружеским жестом. В пятницу близкий друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что поговорил с Добкиным, и намекнул, что тот может сняться с гонки за кресло мэра.