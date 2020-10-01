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Добкин признался, что встречался с сотрудниками спецслужб РФ и объяснил, почему не остался в России в 2014 году

Добкин признался, что встречался с сотрудниками спецслужб РФ и объяснил, почему не остался в России в 2014 году
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Михаил Добкин рассказал, почему не сбежал из Украины как Янукович и какие у него были связи со спецслужбами.

Об этом он сообщил в своем интервью lb.ua.

В тексте обращения говорилось о событиях 2014 года, после бегства Януковича, когда Добкин в последний момент покинул Съезд депутатов всех уровней юго-восточных областей, города Севастополя и АР Крым, который проходил в Харькове, после чего на автомобиле он уехал в РФ, но спустя день вернулся.

Как все происходило

Вместе с Геннадием Кернесом, они приехали в Белгород, после чего Кернес улетел на встречу в Женеву к Игорю Коломойскому.

А Добкин поехал к семье, у него были дружеские связи с мэром Белгорода Василием Потрясаевым, и поэтому сперва он попросил его временно приютить его родных. После ночевки он договорился встретится с Кернесом на границе.

После полночи, проведенных в разговоре с женой Добкин понял, что если он сейчас не вернется, то уже никогда не вернется.

Он добавил, что не был суперпатриотом, он не понимал, как жить без Украины, потому, что слишком многое связывало его с ней, и в то же время не было желания бежать как Янукович.

Когда он уже собрался уезжать, к нему приехал мэр с людьми, которые не представились и сообщили ему, что будет нехорошо возвращатся для него, потому, что по их информации, была угроза, даже вплоть до физического устранения его и Кернеса.

Затем он все же поехал, Кернес встретил его в аэропорту и они вместе, в одной машине поехали в Харьков.

Про встречу с Коломойским Кернес ничего не рассказывал, но у Добкина были вопросы - можно ли адаптироватся к новым условиям, не меняя свои взгляды или убеждения.

Также сообщалось, что Добкин поведал, что что война России против Украины стала для него преградой на пути в политику.

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Украина, РФ, Михаил Добкин.

Автор:

Телеграф
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