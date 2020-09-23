А как же Киев? Добкин неожиданно пошел на выборы мэра Харькова

Сегодня Михаил Добкин зарегистрировался в кандидаты на пост городского главы Харькова.
"Воистину говорят: человек предполагает, Бог располагает." - отметил экс-нардеп.
В своем сообщении в группе в Телеграм он заявил, что не хочет пока делится подробностями.
Также Добкин пожелал скорого выздоровления Геннадию Кернесу и возвращения в Харьков.
Он также подчеркнул, что главными подробностями он поделится уже завтра в эфире одного из телеканалов.
Ранее сообщалось, что Михаил Добкин планировал баллотироватся на пост мэра Киева.
Видео предвыборного ролика на YouTube:
Также сообщалось, что сын Геннадия Кернеса Родион Гайсинский рассказал о состоянии здоровья харьковского городского головы и заявил, что тот будет участвовать в выборах.