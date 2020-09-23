А как же Киев? Добкин неожиданно пошел на выборы мэра Харькова

Михаил Добкин сегодня подал документы на регистрацию в кандидаты на пост мэра Харькова. Об этом он сообщил в Телеграме.

Сегодня Михаил Добкин зарегистрировался в кандидаты на пост городского главы Харькова.

"Воистину говорят: человек предполагает, Бог располагает." - отметил экс-нардеп.

В своем сообщении в группе в Телеграм он заявил, что не хочет пока делится подробностями.

Также Добкин пожелал скорого выздоровления Геннадию Кернесу и возвращения в Харьков.

Он также подчеркнул, что главными подробностями он поделится уже завтра в эфире одного из телеканалов.

Ранее сообщалось, что Михаил Добкин планировал баллотироватся на пост мэра Киева.

Видео предвыборного ролика на YouTube:

Также сообщалось, что сын Геннадия Кернеса Родион Гайсинский рассказал о состоянии здоровья харьковского городского головы и заявил, что тот будет участвовать в выборах.