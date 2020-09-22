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Врачи "Шарите" уже обсуждают выписку Кернеса

Врачи "Шарите" уже обсуждают выписку Кернеса
15:19 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Сын Геннадия Кернеса Родион Гайсинский рассказал о состоянии здоровья харьковского городского головы и заявил, что тот будет участвовать в выборах.

У мэра Харькова Геннадия Кернеса, который проходит лечение в немецкой клинике, улучшилось самочувствие.

Об этом сообщил сын Кернеса Родион Гайсинский в Instagram.

"Состояние намного лучше, врачи решают, когда смогут отпустить в Харьков. Связь в палате по-прежнему запрещена. На выборы идет он и это даже не обсуждается", - написал Гайсинский.

Своеобразное "послание" от Кернеса также опубликовала его жена Оксана Гайсинская. При этом родственники харьковского мэра не стали публиковать его фото и ограничились снимком здания немецкой клиники. 

Напомним, 15 сентября стало известно, что харьковский глава Геннадий Кернес тяжело заболел коронавирусом. 

В ночь на 17 сентября в Кернеса самолетом доставили в немецкую клинику "Шарите", врачи диагностировали двустороннюю пневмонию и подтвердили заболевание на коронавирус.

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Харьков, Коронавирус, Геннадий Кернес.

Автор:

Телеграф
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