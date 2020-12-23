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Кто из украинских политиков приехал проводить Кернеса в последний путь (фото)

Кто из украинских политиков приехал проводить Кернеса в последний путь (фото)
09:30 Сегодня Телеграф

В среду, 23 декабря, в Харькове прощаются с умершим от осложнений коронавируса мэром города Геннадием Кернесом.

Сейчас гроб с телом Кернеса находится в здании ХАТОБ, где проходит церемония прощания.

Церемонию посетил близкий друг семьи Михаил Добкин. Он возложил цветы у гроба, дал короткий комментарий журналистам и тут же уехал.

Проводить Кернеса в последний путь также  приехали мэр Киева Виталий Кличко, депутат Харьковского облсовета Евгений Мураев, бизнесмен Павел Фукс и нардеп Вадим Новинский. 

Кроме того, проститься с экс-мэром пришло большое количество жителей города.

В Харькове прощаются с Геннадием Кернесом: все подробности, фото и видео

На первых кадрах видео пасынок Родион Гайсинский и старший сын Кернеса Кирилл возлагают цветы.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Харьков, Михаил Добкин, Вадим Новинский, Геннадий Кернес, Евгений Мураев, Павел Фукс.

Автор:

Телеграф
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