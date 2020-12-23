Кто из украинских политиков приехал проводить Кернеса в последний путь (фото)

В среду, 23 декабря, в Харькове прощаются с умершим от осложнений коронавируса мэром города Геннадием Кернесом.

Сейчас гроб с телом Кернеса находится в здании ХАТОБ, где проходит церемония прощания.

Церемонию посетил близкий друг семьи Михаил Добкин. Он возложил цветы у гроба, дал короткий комментарий журналистам и тут же уехал.

Проводить Кернеса в последний путь также приехали мэр Киева Виталий Кличко, депутат Харьковского облсовета Евгений Мураев, бизнесмен Павел Фукс и нардеп Вадим Новинский.

Кроме того, проститься с экс-мэром пришло большое количество жителей города.

На первых кадрах видео пасынок Родион Гайсинский и старший сын Кернеса Кирилл возлагают цветы.