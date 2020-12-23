В Харькове прощаются с Геннадием Кернесом: все подробности, фото и видео

В среду, 23 декабря, в Харькове проходит церемония прощания с мэром Геннадием Кернесом, который умер в Германии от осложнений коронавируса.

Онлайн-трансляция прощания с мэром Харькова:

08:50 Проводить Кернеса в последний путь приехал Михаил Добкин. Ожидается, что на церемонию также прибудет мэр Киева Виталий Кличко, депутаты из Одессы и олигарх Вадим Новинский.

08:17 Отпевание Кернеса в храме закончилось. Гроб с его телом перевезут в здание ХАТОБ, где пройдет церемония прощания. На здании театра появился огромный портрет Кернеса.

Холл здания заставлен венками

07:27 Отпевают бывшего главу Харьковского горсовета в Кафедральном Соборе Благовещения Пресвятой Богородицы. Гроб с телом Кернеса доставили сюда еще вечером 22 декабря. Церемония началась в 7:00.

Все дороги вокруг собора перекрыты для транспорта. Возле здания собираются люди с цветами. Внутрь собора пускают только по спискам.

На отпевании присутствуют сыновья Кернеса, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов и люди из ближайшего окружения умершего харьковского градоначальника.

Онлайн-трансляция отпевания Геннадия Кернеса:

Церемонию прощания проведут в театре оперы и балета им. Н. Лысенко. Затем с 9:00 до 13:00 все желающие смогут проститься с ним.

В 13:30 Кернеса похоронят на 2-м городском кладбище, возле Аллеи погибших воинов времен Второй мировой войны.

Известно, что мэра Харькова похоронят рядом с могилами бойцов Второй мировой войны и напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева в среду, 23 декабря.