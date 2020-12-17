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В Харькове могут затеять масштабную войну, элиты заранее готовились к смерти Кернеса, - Постернак

В Харькове могут затеять масштабную войну, элиты заранее готовились к смерти Кернеса, - Постернак
16:37 Сегодня Телеграф Фото: podrobnosti.ua

Сегодня, 17 декабря, стало известно, что от осложнений коронавируса скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.

Кто сойдется в битве за второй по величине город Украины? Своим мнением с «Телеграфом» поделился политтехнолог Олег Постернак. 

«Думаю, возможная смерть Кернеса была для части харьковской элиты очевидной - и заблаговременно готовились сценарии поведения», - считает эксперт.

По его словам, если не будут достигнуты договоренности по мэру второго по величине города Украины, нас ожидает столкновение интересов команды Кернеса, которую сейчас возглавляет Терехов, известного харьковского бизнесмена Ярославского, группы Фельдмана, группы Райнина-Светличной, министра внутренних дел Авакова и Офиса президента с его свитой "слуг". 

«Внеочередные выборы мэра Харькова в соответствии со статьей 194 Избирательного кодекса Украины назначаются Верховной Радой не позднее чем в 90-дневный срок с момента досрочного прекращения полномочий городского головы, - напоминает Олег Постернак. - Закон "О местном самоуправлении" (статья 42) также определяет, что полномочия городского головы после досрочного их прекращения осуществляет секретарь городского совета. Сейчас это Терехов. Не позднее, чем через 15 дней после смерти предшественника, и.о. городского головы обязан обратиться в Верховную Раду с ходатайством по поводу назначения внеочередных выборов мэра. Однако, практика свидетельствует, что даже после поступления соответствующих обращений Рада может сознательно не вложиться в 90-дневный срок назначения выборов».

Таких случаев, уверяет политтехнолог, в Украине было очень много.

«И из последних - после смерти луцкого городского головы в 2017 г. внеочередные выборы так и не были назначены, - напоминает Олег Постернак. - Решающую роль сейчас будет играть договоренность Офиса президента и промышленно-финансовых групп, желающих разделить наследие Кернеса в своих интересах».

Политолог из Харькова Никита Трачук допустил, что Кернес мог умереть несколько дней назад.

Автор: Андрей Питонов

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Харьков, Геннадий Кернес, Олег Постернак.

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Телеграф
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