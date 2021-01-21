Кома, провалы в памяти, болезни: друг Кернеса откровенно рассказал про последние месяцы до его смерти

Бизнесмен Павел Фукс, который дружил с Геннадием Кернесом рассказал в интервью Украинской правде о последних месяцах жизни мэра Харькова.

Фукс сообщил, что в ноябре политик стал чувствовать себя лучше, был доволен и радовался, а потом резко заболели почти, после чего прилив его сил пошел на спад.

На вопрос журналистов, когда стало понятно, что Кернес не вернется, бизнесмен ответил: "Он руководил городом последние два года примерно в таком же состоянии. Да, очень много дел делал Терехов, это его первый заместитель. Но Геннадий так и управлял уже!"

Фурса рассказал, когда говорил с Кернесом в последний раз: "Где-то за три дня до смерти. Он говорил: "у меня сердце болит". Проблема была какая? Врачи коронавирус победили, у него уже не было никакого коронавируса. Но он поднял другие заболевания".

Также бизнесмен сообщил подробности пребывания Кернеса в Шарите и о том, как его выводили из комы.

"Он как только вышел из комы, у него были пробелы - вот он проснулся и не понимал, что он в Шарите, спрашивал где он. Как его выводили из комы? Сначала выводили на полчаса, опускали лекарства, он просыпался. Поэтому это правда, что первый месяц его постепенно выводили из комы. А потом он телевизор смотрел, рядом с ним в палате лежал какой-то поляк, они общались. Он в палате ни был сам".

Как сообщалось, в сентябре 2020 года появилась информация об ухудшении состояния, в частности, о том, что он впал в кому, мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Затем его самолетом доставили на лечение в клинику «Шарите» в Германию, где 16 декабря Геннадий Кернес скончался. Его похоронили 23 декабря в Харькове на кладбище №2 на улице Пушкинской.