Харьков простился с Кернесом: видео, как закончились похороны

В Харькове закончилась церемония прощания с умершим от коронавируса мэром Харькова Геннадием Кернесом, апогеем которой стало прощание с градоначальником на 2-м харьковском кладбище.

Соответствующие кадры погребения опубликованы в Telegram-каналах "Харьков 1654" и "Политика Страны".

На первом из них видно, как гроб с телом Кернеса проносят к месту захоронения. У него с мэром Харькова прощаются близкие родственники и друзья.

"Вот и все. Кернес погребен. R. I. P. Спи спокойно, лучший мэр Украины", - говорится в Telegram-канале 1654, где опубликовано видео, на котором видно лишь надгробие захоронения мэра Харькова. Вокруг установлено большое количество венков и цветов, принесенных на могилу скорбящими.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, кто из политиков приехал в Харьков проститься с Кернесом.

Также стало известно, что проститься с Кернесом в Харьковском академическом театре оперы и балета успели не все.

Помимо этого, во время прощания с Кернесом на кладбище неизвестные запустили салют.