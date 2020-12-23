Во время похорон Кернеса запустили фейерверк (видео)

Во время церемонии похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса на кладбище неизвестные запустили фейерверк.

Об этом сообщается в Telegram-каналах "ВЕХА" и "ТРУХА Харьков".

Судя по видео, опубликованным в сети, самого салюта не видно, определить его можно только по звуку.

На роликах слышны несколько залпов салюта.

Самих ярких вспышек не видно. Скорее всего, это связано с пасмурной погодой.

Напомним, о смерти Геннадия Кернеса от коронавируса в немецкой клинике стало изестно 17 декабря. Несколькими днями до этого, стало изестно, что у мэра Харькова отказали почки. Его похоронят на 2-м кладбище в Харькое напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, кто из политиков приехал в Харьков проститься с Кернесом.

Также стало известно, что проститься с Кернесом в Харьковском академическом театре оперы и балета успели не все.