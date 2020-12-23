Скачать
Среда, 23.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Санкции против РФ и "войны" с союзниками Путина: что удалось Зеленскому на внешней арене в 2020 году
Санкции против РФ и "войны" с союзниками Путина: что удалось Зеленскому на внешней арене в 2020 году
В Харькове прощаются с Геннадием Кернесом: все подробности, фото и видео
В Харькове прощаются с Геннадием Кернесом: все подробности, фото и видео
В Одессе мужчина обстрелял полицейских из окна: детали инцидента
В Одессе мужчина обстрелял полицейских из окна: детали инцидента
Жена футболиста Шахтера показала, как проводит время на Мальдивах (фото)
Жена футболиста Шахтера показала, как проводит время на Мальдивах (фото)

Во время похорон Кернеса запустили фейерверк (видео)

Во время похорон Кернеса запустили фейерверк (видео)
15:43 Сегодня Телеграф

Во время церемонии похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса на кладбище неизвестные запустили фейерверк.

Об этом сообщается в Telegram-каналах "ВЕХА" и "ТРУХА Харьков".

Судя по видео, опубликованным в сети, самого салюта не видно, определить его можно только по звуку.

На роликах слышны несколько залпов салюта. 

Три больших слона: кто будет "рулить" Харьковом после смерти Кернеса и когда ждать выборов

Самих ярких вспышек не видно. Скорее всего, это связано с пасмурной погодой.

Напомним, о смерти Геннадия Кернеса от коронавируса в немецкой клинике стало изестно 17 декабря. Несколькими днями до этого, стало изестно, что у мэра Харькова отказали почки. Его похоронят на 2-м кладбище в Харькое напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, кто из политиков приехал в Харьков проститься с Кернесом.

Также стало известно, что проститься с Кернесом в Харьковском академическом театре оперы и балета успели не все.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кладбища, Похороны, Видео, Фейерверки, Геннадий Кернес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось фото с гробом Кернеса в харьковском соборе
02 Стало известно, как распределят наследство Кернеса
03 Кто из украинских политиков приехал проводить Кернеса в последний путь (фото)
04 Скандал с учителем и ученицей в Конотопе: выяснилась причина конфликта (видео)
05 Умирающим подбросили к стенам больницы: украинец стал донором для четырех человек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Много людей и цветов: появились фото и видео с кладбища, где похоронят Кернеса
Много людей и цветов: появились фото и видео с кладбища, где похоронят Кернеса
Гроб с телом Кернеса выносили под аплодисменты харьковчан: появилось видео
Гроб с телом Кернеса выносили под аплодисменты харьковчан: появилось видео
Рейтинг Зеленского неумолимо падает: за кого готовы голосовать украинцы (инфографика)
Рейтинг Зеленского неумолимо падает: за кого готовы голосовать украинцы (инфографика)
На Донбассе трагически погибла боец ВСУ: у женщины остался маленький сын (фото)
На Донбассе трагически погибла боец ВСУ: у женщины остался маленький сын (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь