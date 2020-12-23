Много людей и цветов: появились фото и видео с кладбища, где похоронят Кернеса

Гроб с Геннадием Кернесом в ближайшие минуты из ХАТОБа, где с ним попрощались сотни людей, увезут на 2-е кладбище в Харькове, где похоронят напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

Соответствующие фото и видео подготовки к захоронению на кладбище опубликовали в Telegram-канале ТРУХА Харьков.

Люди, желающие провести Кернеса в последний путь, начинают собираться возле кладбища, вдоль Пушкинской.

Также много людей собирается и возле самого кладбища.

Уже через полчаса минут гроб с мэром Харькова транспортируют из театра на кладбище. Там уже заканчиваются все приготовления. В театре с градоначальником проститься удастся не всем.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, кто из политиков приехал в Харьков проститься с Кернесом.