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Стало известно, в какой "компании" Кернес упокоится в Харькове (фото, видео)

Стало известно, в какой "компании" Кернес упокоится в Харькове (фото, видео)
15:05 Сегодня Телеграф

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, умершего в Германии от коронавируса похоронят на центральной аллее 2-го Харьковского кладбища, рядом с могилами бойцов Второй мировой войны и напротив захоронений бывших председателей Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева в среду, 23 декабря.

Об этом сообщает Суспільне.

Известно, что работники ритуальной службы уже подготовили крест на могилу Геннадия Кернеса.

Кернес

На табличке датой смерти указано 16 декабря.

Также в Telegram-канале Харьков 1654, появилосьвидео, как возле ХНАТОБа проходит репетиция церемонии прощания с Кернесом.

Напомним, решение о месте захоронения было принято по согласованию с семьей чиновника. Отпевание Кернеса пройдет в Благовещенском соборе. Затем с Кернесом можно будет проститься в здании Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко.

Как сообщал "Телеграф", церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом пройдет 23 декабря. Она начнется в 9:00 и будет длиться четыре часа.

Стоит отметить, что в городе активно готовятся к траурной церемонии - коммунальщики наводят порядок возле кладбища и ХНАТОБа, где с мэром смогут проститься все желающие.

О смерти Кернеса стало известно 17 декабря. До этого, 11 декабря появилась информация, что у него отказали обе почки.

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Все по теме:

Харьков, Кладбища, Похороны, Геннадий Кернес, Могилы.

Автор:

Телеграф
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